تؤكد بورش الكشف عن كايين الكهربائية عام 2026

آخر الأخبارأخبار السيارات › تؤكد بورش الكشف عن كايين الكهربائية عام 2026

صورة الخبر: بورش
بورش

قبل أسابيع، قيل أن بورش ستكشف عن كايين كهربائية بحلول 2026، واليوم تؤكد الشركة ذلك وتضيف أنها تطمح لتحويل 80% من مبيعاتها للسيارات الكهربائية بحلول عام 2030.

في الوقت الحالي، توفر الشركة سيارة كهربائية واحدة هي تايكان، والتي تؤدي بشكل جيد على مستوى المبيعات. وسيشهد العام القادم وصول السيارة الثانية، ماكان الكهربائية، والتي ستتميز بتوفرها إلى جانب ماكان ذات محركات الوقود. ومن المثير للاهتمام أن ماكان الكهربائية ستبنى على قاعدة عجلات مختلفة عن قاعدة عجلات ماكان ذات محركات الوقود، ولكنها ستأتيان بمظهر واحد.

السيارة التالية ستكون كايين الكهربائية في عام 2026، وستتوفر هي الأخرى بجانب كايين ذات محركات الوقود. وبعد ذلك، ستصل بورش 718 الكهربائية بالكامل دون أي خيار لمحركات الوقود، ما يجعلها أول سيارة تتخلى عن محركات الوقود في عائلة بورش، وأول سيارة بدفع كلي في عائلة 718 مع توفر محرك كهربائي للمحور الخلفي وآخر للمحور الأمامي.

المصدر: سعودى شفت

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تؤكد بورش الكشف عن كايين الكهربائية عام 2026

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
6468

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager