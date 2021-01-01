تؤكد بورش الكشف عن كايين الكهربائية عام 2026



بورش بورش

قبل أسابيع، قيل أن بورش ستكشف عن كايين كهربائية بحلول 2026، واليوم تؤكد الشركة ذلك وتضيف أنها تطمح لتحويل 80% من مبيعاتها للسيارات الكهربائية بحلول عام 2030.



في الوقت الحالي، توفر الشركة سيارة كهربائية واحدة هي تايكان، والتي تؤدي بشكل جيد على مستوى المبيعات. وسيشهد العام القادم وصول السيارة الثانية، ماكان الكهربائية، والتي ستتميز بتوفرها إلى جانب ماكان ذات محركات الوقود. ومن المثير للاهتمام أن ماكان الكهربائية ستبنى على قاعدة عجلات مختلفة عن قاعدة عجلات ماكان ذات محركات الوقود، ولكنها ستأتيان بمظهر واحد.



السيارة التالية ستكون كايين الكهربائية في عام 2026، وستتوفر هي الأخرى بجانب كايين ذات محركات الوقود. وبعد ذلك، ستصل بورش 718 الكهربائية بالكامل دون أي خيار لمحركات الوقود، ما يجعلها أول سيارة تتخلى عن محركات الوقود في عائلة بورش، وأول سيارة بدفع كلي في عائلة 718 مع توفر محرك كهربائي للمحور الخلفي وآخر للمحور الأمامي.