تسعى شركة أمازون Zoox لترخيص الأجرة ذاتية القيادة في الولايات المتحدة



أمازون Zoox أمازون Zoox

أعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة عن عملها علىى اختبارات سيارات Zoox ذاتية القيادة، والتي تعد شركة فرعية لأمازون.



تهتم الإدارة الحكومية بمدى لنجاح Zoox في تجارب مطورة خصيصاً لاختبار قرارات القيادة الذاتية في ظروف قد تكون غير قابلة للتطبيق بسبب التصميم الفريد للمركبة. من جانبها، تدعي الشركة أن سيارتها تلبي جميع المتطلبات. يقول كريستوفر ناليفانكو المستشار العام في Zoox “نحن ملتزمون بالعمل عن كثب بشأن الأسئلة التي لديهم، وما زلنا واثقين من عملية الاعتماد الذاتي والبيانات”.