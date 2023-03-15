سعر الذهب اليوم الأربعاء 15-3-2023



سعر الذهب سعر الذهب

تقدم بوابة خدمات المصري اليوم سعر الذهب اليوم الأربعاء الموافق 15 مارس 2023، حيث تشهد أسعار الذهب انخفاضًا في بداية التعاملات بقيمة 10 جنيهات، ليسجل عيار 21 الأوسع انتشارًا نحو 1910 جنيهات، كما سجل عيار 24 نحو 2182 جنيهًا، في حين سجل عيار 18 نحو 1637 جنيهًا.



وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 1273 جنيهًا، كما وصل سعر الجنيه الذهب قبل احتساب المصنعية أو الدمغة أو الضريبة إلى 1580 جنيها، وسجّلت الأوقية 1906 دولارًا في البورصات العالمية.



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سعر الذهب بعد المصنعيةيضاف إلى أسعار الذهب الرسمية في المتوسط ما يتراوح بين 60 و180 جنيهًا، قيمة المصنعية والدمغة التي يحصل عليها التاجر أو صاحب محل الصاغة، ويبدأ سعر الجرام عيار 21 من 1970 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، في حين يصل سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 1697 جنيهًا، ويصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 1333 جنيهًا.