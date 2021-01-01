تعرف على أسعار جوال Samsung Galaxy S21 في قطر



Samsung Galaxy S21 Samsung Galaxy S21

هل تريد جوالاً رائداً مع حجم مدمج يسهل استخدامه بيد واحدة؟، لن تجد أفضل من تحفة سامسونج Samsung Galaxy S21 5G، الذى يوفر كل ذلك بسعر قليل.



وصل سعر جوال Samsung Galaxy S21 5G فى قطر سعة 128 جيجابايت إلي 2055 ريالاً قطرياً، وسعة 256 جيجابايت مقابل 2450 ريالاً.



جاء جوال Samsung Galaxy S21 5G بإطار معدني من الفولاذ مع واجهتين من الزجاج المقوى، حيث الشاشة قياس 6.2 بوصة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus، مع معدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية، بدقة عرض HDR10+، وميزة Always-on display، ونوتش فى أعلى منتصفها لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

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يتوفر جوال Samsung Galaxy S21 5G بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم One UI 5، من خلال معالج Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G ثماني النواة، بدقة تصنيع 5 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 660.يأتى جوال Samsung Galaxy S21 5G بذاكرة وصول عشوائية رام سعة 8 جيجابايت مع مع سعة تخزين داخلية 128و256 جيجابايت، وهي من نوع UFS 3.1 الذى يتميز بالسرعة فى نقل البيانات، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.يقدم جوال Samsung Galaxy S21 5G كاميرا خلفية ثلاثية قوية، الرئيسية بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8 وميزة مانع الاهتزاز، والثانية للتقريب دقة 64 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.0، والثالثة ultrawide دقة 12 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K و4K حتى 60 فريم فى الثانية الواحدة.والكاميرا الأخرى لجوال Samsung Galaxy S21 5G المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتي 60 فريم بالثانية الواحدة.يطرح جوال Samsung Galaxy S21 5G بطارية قوية سعة 4000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، و15 وات للشحن اللاسلكي، و4.5 وات للشحن اللاسلكي العكسي،، مع قارئ لبصمات الأصابع أسفل الشاشة نفسها، بجانب مقاومته للماء والغبار وفقا لمعيار IPX8، حتى عمق 1.5 متر فى الماء العذب لمدة 30 دقيقة، مع بلوتوث 5.2، واتصال NFC اللاسلكي، وSamsung Pay، ومساعد سامسونج الشهير.تستطيع اقتناء جوال Samsung Galaxy S21 5G في 4 ألوان هي أبيض الفانتوم، وسيلفر الفانتوم، وفيوليت الفانتوم، ووردي الفانتوم.