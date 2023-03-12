أسعار اللحوم اليوم في الأسواق



أسعار اللحوم أسعار اللحوم

تستعد الحكومة المصرية لطرح اللحوم التشادية في الأسواق بسعر 145 جنيها للكيلو.



وأكد عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أن هذه اللحوم في غاية الأهمية.



وقال عبدالمنعم خليل: "أي مستورد لحوم مبردة أو مجمدة لا بد أن يحصل على موافقة بالاستيراد، وهذا مهم لوزارة التموين"، متابعا أن اللحوم التشادية متميزة وعلى مستوى جيد.

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ومن المستهدف أن يتم استيراد 660 طن شهريا، مما يعني وجود كميات كبيرة من اللحوم داخل السوق المصري وبالتالي تتراجع أسعار اللحوم في الأسواق.وعلى جانب آخر، أشار إلى أنه يتم بيع اللحوم البلدي مقابل 195 جنيهًا للكيلو واستراتيجيات وفي تنسيق بينا وبين الوزارات".أسعار اللحوم البلدي اليومويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار اللحوم البلدي والمستوردة في الأسواق والمنافذ الحكومية اليوم، الأريعاء 15 مارس 2023، ضمن نشرته الخدمية.أسعار اللحوم المستوردة اليوموسجّلت أسعار اللحوم السودانية ‏الطازجة اليوم 135 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر اللحوم البرازيلي المجمدة إلى 120 جنيهًا.سعر اللحوم الحمراء اليوموسجّلت أسعار اللحوم في منافذ “أهلاً رمضان” اليوم، سعر الكيلو للحوم الطازجة السوداني 135 جنيهًا، ويتراوح سعر اللحوم البلدي من سعر 150 جنيهًا إلى 170 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الكيلو من لحوم الضأن البلدي الطازجة 165 جنيهًا.أسعار اللحوم المجمدة اليومكما وفرت معارض “أهلاً رمضان” كميات كبيرة من اللحوم المجمدة البرازيلي واللحم المفروم والكفتة بأسعار مخفضة بطبق وزنه 500 جرام بسعر 60 جنيهًا.أسعار اللحوم السودانية اليوموفي منافذ وزارة الزراعة، وصلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم إلى 150 و160 جنيهًا للكيلو، وفي منافذ وزارة التموين وصلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة إلى 135 جنيهًا للكيلو الواحد.وتراوحت أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة بين 160 و180 جنيهًا للكيلو.أسعار اللحوم اليوموسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 200 - 250 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 240 و280 جنيهًا وفقا للقطعية، وذلك بعد ارتفاع 20 جنيهًا للكيلو.سعر اللحمة اليوموسجل سعر اللحمة الجملى عند 180 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 150 و170 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعةسجلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعر 160 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 220 جنيهًا.تبدأ أسعار اللحوم المجمدة اليوم من 90 لـ100 جنيه، وسجل سعر اللحم الضأن 135 جنيها على حسب نوع اللحم.وسجلت الكبدة 135 جنيهًا، أما اللحم المفروم فوصل سعره إلى 150 جنيهًا، أما أسعار السجق فتسجل 90 جنيهًا، والشاورما تسجل سعر 120 جنيهًا