سعر الدولار في مصر اليوم 15-3-2023



سعر الدولار سعر الدولار

استمر ثبات سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء مع بداية العمل بالبنوك المصرية، دون أي تغيير يذكر منذ مطلع الأسبوع الجاري



وبحسب ما جاء بجدول أسعار العملات فقد وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 30.83 جنيها للشراء و 30.93 جنيه للبيع.



أعلى سعر

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وصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلا 30.9 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيعوسجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه في ميد بنك حوالي 30.88 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع.متوسط سعر الدولاربلغ متوسط سعر الدولار في معظم بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، بلوم ، المشرق، المصرف المتحد، الكويت الوطني، الاستثمار العربي، قناة السويس أبوظبي التجاري، التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB، المصري لتنمية الصادرات، HSBC،المصرف العربي الدولي، الأهلي المتحد، فيصل الاسلامي".أقل سعربلغ أقل سعر دولار في البنوك حوالي 30.75 جنيها للشراء و 30.85 جنيها للبيع في بنوك " مصر، الأهلي المصري، التنمية الصناعية".