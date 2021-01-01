اليوم ..قمر التربيع الأخير يزين السماء..

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يشرق قمر التربيع الأخير لشهر شعبان بسماء الوطن العربي بعد منتصف الليل اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023.

سيصل القمر لحظة التربيع الأخير عند الساعة 05:08 صباحًا بتوقيت مكة (02:08 صباحًا بتوقيت غرينتش)، وسيكون من أجمل المناظر رصده عاليًا في السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس صباح الأربعاء وسيبقى مشاهدًا في السماء إلى يغرب عند الظهر حسب التوقيت المحلي.
تعتبر فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر ونصفه الأخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير لأن الجبال والفوهات تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي على القمر، نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد وهي فرصة التصوير الفلكي.

خلال بضعة أيام مقبلة سوف تتقلص المسافة بين القمر والشمس إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس إستعدادا لوصوله لمنزلة الاقتران لشهر رمضان المبارك.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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