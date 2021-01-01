تلغي شركة «ميتا» 10 آلاف وظيفة

أعلن رئيس مجلس إدارة «ميتا»، الشركة الأمّ لفيسبوك وانستجرام مارك زوكربيرج، اليوم الثلاثاء، أن الشركة ستلغي 10 آلاف وظيفة إضافية، بعد موجة أولى شملت صرف 11 ألف موظف مطلع نوفمبر.
وقال زوكربيرج في بيان، أن الشركة العملاقة ومقرّها مينلو بارك في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ستلغي خمسة آلاف منصب شاغر حاليًا والتي لن يتمّ توظيف أشخاص فيها بعد الآن.
يذكر أن شركة «مايكروسوفت» للتكنولوجيا، فصلت الفريق الأخلاقي الخاص بالذكاء الاصطناعي، في أحدث موجات التسريحات فيها، وشملت نحو 10 آلاف موظف.
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