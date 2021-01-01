تلغي شركة «ميتا» 10 آلاف وظيفة

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صورة الخبر: ميتا
ميتا

أعلن رئيس مجلس إدارة «ميتا»، الشركة الأمّ لفيسبوك وانستجرام مارك زوكربيرج، اليوم الثلاثاء، أن الشركة ستلغي 10 آلاف وظيفة إضافية، بعد موجة أولى شملت صرف 11 ألف موظف مطلع نوفمبر.

وقال زوكربيرج في بيان، أن الشركة العملاقة ومقرّها مينلو بارك في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ستلغي خمسة آلاف منصب شاغر حاليًا والتي لن يتمّ توظيف أشخاص فيها بعد الآن.

يذكر أن شركة «مايكروسوفت» للتكنولوجيا، فصلت الفريق الأخلاقي الخاص بالذكاء الاصطناعي، في أحدث موجات التسريحات فيها، وشملت نحو 10 آلاف موظف.

المفصولون من فريق الأخلاق والمجتمع في الشركة هم الحلقة الأحدث في سلسلة التسريحات التي تشهدها منذ بداية العام الجاري وشملت حتى الآن نحو 10 آلاف موظف في كل الأقسام، بما يشكل 5 % من قوتها العاملة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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