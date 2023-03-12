أسعار الأسماك اليوم 15 مارس في سوق العبور



أسعار الأسماك أسعار الأسماك

شهدت أسعار الأسماك حالة من الاستقرار في سوق العبور خلال تعاملات، اليوم الأربعاء 15 مارس، وتنشر «بوابة أخبار اليوم » أسعار الأسماك، حيث يضاف إلى السعر المعلن من 3 - 4 جنيهات على سعر الكيلو في أسواق التجزئة.



وسجل كيلو سمك البلطي نمرة 1 مابين 53 إلى 56 جنيهاً.



- سمك البلطي نمرة 2 يتراوح من 50 إلى 52 جنيهًا.

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- البلطي الأسواني ما بين 20 إلى 45 جنيهًا.- فيليه أسماك البلطي من 30 إلى 170 جنيهًا.- قشر بياض من 80 إلى 120 جنيهًا للكيلو.- سمك البياض بحيرة ناصر من 30 إلى 50 جنيهًا.- بياض أملس من 60 إلى 100 جنيه.- سمك الماكريل مجمد من 30 إلى 35 جنيهًا.- سمك الوقار بين 60 إلى 140 جنيهًا.- سمك موزة ما بين 35 إلى 75 جنيهًا.- الجمبري نمرة 1 من 270 إلى 350 جنيهًا.- الجمبري المجمد من 160 إلى 260 جنيهًا.- البرانيس الإسكندراني من 52 إلى 110 جنيه للكيلو.- القراميط تراوح سعرها ما بين 10 إلى 20 جنيهًا.- المكرونة السويسي من 70 إلى 102 جنيه.- سمك البوري الممتاز ما بين 75 إلى 82 جنيهًا.- سعر الدنيس تراوح ما بين 100 إلى 160 جنيهًا.- الكابوريا بين 28 إلى 90 جنيهًا.- السبيط والكاليماري بين 110 إلى 220 جنيهًا.- سمك موسى من 160 إلى 240 جنيهًا.- أسماك السردين المجمد من 35 إلى 55 جنيهًا.