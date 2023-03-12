أسعار الأسماك اليوم 15 مارس في سوق العبور

أسعار الأسماك
شهدت أسعار الأسماك حالة من الاستقرار في سوق العبور خلال تعاملات، اليوم الأربعاء 15 مارس، وتنشر «بوابة أخبار اليوم » أسعار الأسماك، حيث يضاف إلى السعر المعلن من 3 - 4 جنيهات على سعر الكيلو في أسواق التجزئة.
وسجل كيلو سمك البلطي نمرة 1 مابين 53 إلى 56 جنيهاً.
- سمك البلطي نمرة 2 يتراوح من 50 إلى 52 جنيهًا.
- البلطي الأسواني ما بين 20 إلى 45 جنيهًا.
- فيليه أسماك البلطي من 30 إلى 170 جنيهًا.
- قشر بياض من 80 إلى 120 جنيهًا للكيلو.
- سمك البياض بحيرة ناصر من 30 إلى 50 جنيهًا.
- بياض أملس من 60 إلى 100 جنيه.
- سمك الماكريل مجمد من 30 إلى 35 جنيهًا.
- سمك الوقار بين 60 إلى 140 جنيهًا.
- سمك موزة ما بين 35 إلى 75 جنيهًا.
- الجمبري نمرة 1 من 270 إلى 350 جنيهًا.
- الجمبري المجمد من 160 إلى 260 جنيهًا.
- البرانيس الإسكندراني من 52 إلى 110 جنيه للكيلو.
- القراميط تراوح سعرها ما بين 10 إلى 20 جنيهًا.
- المكرونة السويسي من 70 إلى 102 جنيه.
- سمك البوري الممتاز ما بين 75 إلى 82 جنيهًا.
- سعر الدنيس تراوح ما بين 100 إلى 160 جنيهًا.
- الكابوريا بين 28 إلى 90 جنيهًا.
- السبيط والكاليماري بين 110 إلى 220 جنيهًا.
- سمك موسى من 160 إلى 240 جنيهًا.
- أسماك السردين المجمد من 35 إلى 55 جنيهًا.
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