تعلم كيف تنشئ صورة باستخدام الذكاء الاصطناعى عبر محرك بحث "بينج"

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › تعلم كيف تنشئ صورة باستخدام الذكاء الاصطناعى عبر محرك بحث "بينج"

صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بعد إضافة ميزة الدردشة الجديدة وإمكانيات الذكاء الاصطناعي إلى محرك بحث Bing ، أضافت مايكروسوفت مؤخرًا مُنشئ صور AI في قسم البحث عن الصور في محرك البحث الخاص بها، حيث ينشئ مُنشئ الصور AI الجديد في Bing صورًا بناءً على استعلام المستخدمين ومتطلباتهم.

تعمل الميزة بشكل عام بناءً على ما طلب المستخدمون من Bing إنشاؤه من حيث الصورة ، ويقوم مُنشئ الصور AI من Bing بإنشاء الصورة بناءً على الاستعلام الذي ذكره المستخدم في مربع النص.

فيما يلي خطوات استخدام Bing AI-Image Creator لإنشاء الصور:
-اذهب إلى موقع Bing AI-Image Creator وذلك من خلال الذهاب لموقع بينج، ثم الضغط على خيار الصور في الأعلى، ثم انقر فوق الزر AI-Image Creator في الجانب الأيمن من الصفحة.
- قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft الخاص بك
- لاستخدام Bing AI-Image Creator ، تحتاج إلى تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft الخاص بك، إذا لم يكن لديك واحد ، يمكنك إنشاء واحد مجانًا، هذه الخطوة ضرورية للوصول إلى ميزات الأداة.
- اكتب الاستعلام الخاص بك
- في مربع النص ، ابدأ في كتابة الصورة التي تريد أن ينشئها Bing AI-Image Creator لك، على سبيل المثال ، تسأل أشياء مثل "تمثال نصفي من الرخام الأبيض للإنسان على خلفية صفراء ، ثلاثي الأبعاد".
- اضغط على زر إنشاء
- بمجرد أن تكون جاهزًا للاستعلام الخاص بك ، انقر فوق الزر إنشاء
- انتظر حتى يتم إنشاء منشئ صور Bing AI
- بعد ذلك ، سيبدأ Bing في إنشاء الصورة. انتظرها.
- قم بتنزيل صورتك
- بمجرد إنشاء الصور ، قم بتنزيل الصورة التي تريدها.

المصدر: اليوم السابع

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تعلم كيف تنشئ صورة باستخدام الذكاء الاصطناعى عبر محرك بحث "بينج"

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
23393

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager