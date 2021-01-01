يحمى برنامج الدفاع الكوكبى من ناسا الأرض من التهديدات الفضائية

يتم قصف الأرض بمئات الأطنان من الأجسام الصغيرة كل يوم، وبرنامج الدفاع الكوكبى هو جهد لرصد وحماية الأرض من الكويكبات والمذنبات والأجسام الأخرى في الفضاء، وتجذب جاذبية الأرض أكثر من مائة طن (أكثر من 90 طنًا متريًا) من الأجسام الصغيرة والغبار من الفضاء يوميًا، وفقًا لبيان لوكالة ناسا هذا ما نشر على موقع space
وأشارت ناسا إلى احتراق معظم هذه المواد في الغلاف الجوي دون أي تأثير على الكوكب؛ قد تنتج القطع الكبيرة خطًا ساطعًا من الضوء الذي يمكن رؤيته في سماء الليل أو نيزك صغير ليجده صياد الصخور، والغلاف الجوي للأرض، الذي يتميز بالسميك والحماية مقارنة بالسطوح الأكثر تعرضًا لعطارد أو القمر، وهو ما يخفف من مخاطر هذه الاصطدامات الصغيرة.
لكن الحياة على الأرض تغيرت بشكل جذري بسبب اصطدامات الكويكبات من قبل؛ فوهة البركان Chicxulub ، على سبيل المثال ، هي دليل على ضربة هزت الكوكب وأدت إلى انقراض الديناصورات غير الطيور.
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