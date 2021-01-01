يحمى برنامج الدفاع الكوكبى من ناسا الأرض من التهديدات الفضائية



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

يتم قصف الأرض بمئات الأطنان من الأجسام الصغيرة كل يوم، وبرنامج الدفاع الكوكبى هو جهد لرصد وحماية الأرض من الكويكبات والمذنبات والأجسام الأخرى في الفضاء، وتجذب جاذبية الأرض أكثر من مائة طن (أكثر من 90 طنًا متريًا) من الأجسام الصغيرة والغبار من الفضاء يوميًا، وفقًا لبيان لوكالة ناسا هذا ما نشر على موقع space



وأشارت ناسا إلى احتراق معظم هذه المواد في الغلاف الجوي دون أي تأثير على الكوكب؛ قد تنتج القطع الكبيرة خطًا ساطعًا من الضوء الذي يمكن رؤيته في سماء الليل أو نيزك صغير ليجده صياد الصخور، والغلاف الجوي للأرض، الذي يتميز بالسميك والحماية مقارنة بالسطوح الأكثر تعرضًا لعطارد أو القمر، وهو ما يخفف من مخاطر هذه الاصطدامات الصغيرة.



لكن الحياة على الأرض تغيرت بشكل جذري بسبب اصطدامات الكويكبات من قبل؛ فوهة البركان Chicxulub ، على سبيل المثال ، هي دليل على ضربة هزت الكوكب وأدت إلى انقراض الديناصورات غير الطيور.

قد يعجبك أيضا...

وتعمل أنظمة الدفاع الكوكبي على تحديد الأجسام التي يحتمل أن تكون ضارة PHOs ، في مصطلحات مكتب تنسيق الدفاع الكوكبي التابع لناسا) بالقرب من الأرض، في حين أن هذه الأنظمة لم تحدد أو تتعامل بعد مع أي تهديدات رئيسية، إلا أن وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ومنظمات أخرى تستعد لإعادة توجيه أو تدمير الأجسام الخطرة ذات يوم.اليوم ، تقوم التلسكوبات حول العالم بمسح السماء بانتظام لتحديد أي أجسام معرضة لخطر الاصطدام بكوكبنا، كتالوجات مثل هذه من مركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS) تسرد مستويات التهديد وغيرها من البيانات حول هذه الكائنات، بحيث يكون هناك تحذير قبل أن تصطدم أي كائنات معروفة بالكوكب، وفي الوقت نفسه، يعمل الباحثون على تطوير طرق لتغيير مسار منظمات الصحة الأولية، ماديًا والدفاع عن الكوكب من الاصطدامات الكارثية.