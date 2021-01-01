تعلن الهند عن أول وحدة تصنيع أشباه الموصلات قريبًا

قال وزير وزير تكنولوجيا المعلومات أشويني فايشناو إنه سيتم الإعلان عن أول وحدة تصنيع لأشباه الموصلات في غضون أسابيع قليلة، والهند مهيأة لصناعة رقائق نابضة بالحياة في 3-4 سنوات قادمة على خلفية سياسات التمكين والتزام الحكومة الراسخ بتنمية النظام الإيكولوجي للتصنيع.
وأكد الوزير: "الآن يتحول النظام البيئي أيضًا في البلاد، وعندما يتعلق الأمر بتصنيع الهواتف المحمولة، تحتل الهند المرتبة الثانية في التصنيع، والمرتبة الثالثة في الصادرات"، وأضاف أن صادرات الهاتف المحمول ستصل هذا العام إلى 9.5-10 مليار دولار.
واتخذ المركز مبادرات رئيسية، بما في ذلك التركيز الشديد على تعزيز النظام البيئي وضمان إطار سياسة واضح ومستقر ومتسق ، حسب قوله، وفقاً لموقع gadgets360.
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