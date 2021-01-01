طريقة استخدام ميزة "اكتشاف المسار التلقائي" على ساعة أبل الذكية



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

طرحت أبل تحديث watchOS 9.2 للساعات المتوافقة مع تحديث iOS 16.2 لأجهزة iPhone و iPad، حيث يوفر watchOS 9.2 ميزتين قيد التشغيل لتطبيق Workout على أبل Watch Series 4 والطرازات الأحدث، ويأتي مزودًا بميزات تشغيل الكشف التلقائي عن المسار وتوجيه السباق.

ويستخدم الأول خرائط أبل و GPS لتحديد المسار الدقيق للمسار الذي تعمل عليه ، بينما يمكّنك الأخير من التنافس مع سجلاتك السابقة على هذا الطريق، واعتبارًا من الآن ، تم طرح هذه الميزات في أستراليا وكندا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.



الكشف التلقائي عن المسار: إليك كيفية عمله

يمكن لأحدث ميزة الكشف التلقائي عن المسار على أبل Watch أن تكتشف ما إذا كنت تعمل على أي مسار خارجي بطول 400 متر، وفي بداية جلسة الجري في الهواء الطلق ، سيُطلب من المتسابقين اختيار مسارهم، وإذا كنت بحاجة إلى الركض إلى المسار نفسه ، فستتم مطالبتك أثناء التمرين، ويمكنك أيضًا الحصول على تنبيهات الدورة أثناء التمرين على المسار، إليك كيفية بدء تمرين "التعقب" على أبل Watch واستخدام ميزة اكتشاف المسار:





كيفية بدء تمرين المسار على أبل Watch

- على أبل Watch ، افتح تطبيق Workout.

- اضغط على خيار التشغيل في الهواء الطلق.

- الآن ، سيُطلب منك تحديد ممر إذا اكتشفت أبل Watch أنك تعمل على مسار.

- بعد ذلك ، حدد خيار المسار باستخدام زر علامة الجمع أو الطرح.

- اضغط على زر التأكيد.

- إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تؤدي فيها تمرينًا على المسار ، فاضغط على زر التأكيد بعد تحديد وحدة القياس (الأميال / الأمتار).

- ستخبرك أبل Watch إذا انحرفت عن المسار أثناء الجري.

- كيفية تشغيل تنبيهات الدورة على أبل Watch

