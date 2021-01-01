خطوات للتنظيف العميق للمراتب.. لنوم مريح وهادئ

يعتبر تنظيف المرتبة من الشروط الأساسية للحصول على راحة ونوم عميق، لذا يستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية أفضل الطرق التي تساعد في تنظيف المرتبة تنظيفا عميقا يخلصها من كافة الأتربة العالقة وأية بقع، وفقًا لما جاء في موقع housebeautiful
خطوات تنظيف المرتبة: أدوات التنظيف:
تعتبر الخطوة الأولى في تنظيف المرتبة هي تجميع الأدوات الخاصة بالتنظيف بشكل سريع، وتشمل مكنسة كهربائية بفرشاة خفيفة على المرتبة ، صودا الخبز أو شامبو الغسيل الجاف، منظف ??البقع الخفيف (اختياري)، منشفة أطباق نظيفة.
إزالة جميع أنواع الفراش:
قبل البدء في وضع أي مسحوق أو أي منظف على المرتبة لابد من إزالة جميع أنواع الفرش من الملاءات وواقي المرتبة وتنظيفهما بشكل مباشر بعيدًا عن المرتبة.
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