خطوات للتنظيف العميق للمراتب.. لنوم مريح وهادئ

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يعتبر تنظيف المرتبة من الشروط الأساسية للحصول على راحة ونوم عميق، لذا يستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية أفضل الطرق التي تساعد في تنظيف المرتبة تنظيفا عميقا يخلصها من كافة الأتربة العالقة وأية بقع، وفقًا لما جاء في موقع housebeautiful



خطوات تنظيف المرتبة: أدوات التنظيف:

تعتبر الخطوة الأولى في تنظيف المرتبة هي تجميع الأدوات الخاصة بالتنظيف بشكل سريع، وتشمل مكنسة كهربائية بفرشاة خفيفة على المرتبة ، صودا الخبز أو شامبو الغسيل الجاف، منظف ??البقع الخفيف (اختياري)، منشفة أطباق نظيفة.



إزالة جميع أنواع الفراش:

قبل البدء في وضع أي مسحوق أو أي منظف على المرتبة لابد من إزالة جميع أنواع الفرش من الملاءات وواقي المرتبة وتنظيفهما بشكل مباشر بعيدًا عن المرتبة.

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مكنسة كهربائية مع منظف المفروشات:بعد نزع الملاءات وتنظيفها، قومي باستخدام المكنسة الكهربائية ونظفي الأتربة عن أعلى وجوانب وزوايا مرتبتك.تنظيف البقع:في حالة إذا قمت بتنظيف المرتبة ومرت بجميع المراحل السابقة قد تبقى بعض البقع على سطح مرتبتك، قومي باستخدام رذاذ خفيف من منظف البقع ثم مسحها بقطعة قماش مبللة بسرعة، ويفضل أن تقومي بمسح المرتبة بمنظفات الليمون والملح، عن طريق صنع عجينة منزلية، واتركيها على البقعة لمدة تتراوح بين نصف ساعة إلى ساعة، ثم قومي بتجفيفها بقطعة قماش.صودا الخبز:من الممكن أن تتسبب الرطوبة في إحداث جفاف للمرتبة الخاصة بك لذا قومي باستخدام صودا الخبز فهي مزيل طبيعي للروائح الكريهة بشكل سريع.تجفيفها:بعد الانتهاء من تنظيف المرتبة قومي بتجفيفها بواسطة تركها في الهواء أو قومي بوضعها بمكان قريب من ضوء الشمس.