نصائح تجعلك أكثر تركيزًا وانتباهًا فى العمل



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

في العمل قد يشرد الشخص بعض الوقت مما يجعله لا يركز في العمل، والمهام التى يقوم بها، مما يضيع الانتباه والتركيز بشكل كبير. وحتى يسير العمل بشكل كامل على الشخص أن يتغلب على هذا التشتت الذى قد يشعر به، حتى يكون أكثر تركيزا وانتباها، وفقاَ لموقع "healthshots".



كيف يمكن تحسين التركيز والانتباه للشخص:

يمكن حل نقص الانتباه والتركيز من خلال أشياء معنية وهى:



التقليل من المشتتات:

يجب على الشخص في بادئ الأمر على أن يتخلص من أسباب المشتتات التي قد يشعر بها من حوله، مثل إيقاف إشعارات الهاتف المحمول أو تشغيل موسيقى هادئة لتهدئة العصاب، والتخلص من الفوضى في مساحة العمل قبد البدء في تأدية المهمام.

قد يعجبك أيضا...

التركيز على مهمة واحدة:يجب على الشخص أن يركز على ما يقوم به من أعمال في الوقت الحالي، لأن اليقظة الذهنية هي مفتاح الانتباه، مع إمكانية لعب بعض ألعاب الذهن، لإعادة التركيز في هذه اللحظة.الاستماع النشط:يجب على الشخص الاستماع بشكل واعى ومنتبه لما يقال من حوله دون أن يجعل ذهنه في مكان آخر، مع التوقف عن التعرف على الأفكار المقلقة في العقل، والتخلص من أي قلق مع المشاركة في الأحداث التي تحدث بشكل نشيط.التحقق من الأفكار:يمكن للشخص أن يقيم أفكاره وشعوره أو المواقف التي يمر بها، التي تتسبب في فقدانه للتركيز، مع محاولة حلها، ويمكن أن يخدع العقل في بعض الحالات حتى يصدق الأفكار كلها، ويجب التوقف عن تلك الأفكار مع العودة للفترة الحالية.الحصول على قسط من الراحة:يجب على الشخص أن يتأكد من حصوله على قسط من الراحة والنوم لأن العقل والجسم يتمتع بالطاقة للحفاظ على التركيز بشكل مستمر وعلى الشخص أن يرتاح بعض الوقت.