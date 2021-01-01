الفلفل الحلو مفيد للعين والعظام ونمو الشعر



الفلفل الحلو الفلفل الحلو

الفلفل الحلو غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات ، وهو غني بالعديد من الخصائص المفيدة للصحة، كما يحتوى على مادة الكابسيسين التي تعزز عملية التمثيل الغذائي وتساعد في حرق السعرات الحرارية وتسهم في فقدان الوزن ، وإليك الفوائد الصحية لتناول الفلفل الحلو ، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".



5 فوائد صحية لإضافة الفلفل إلى نظامك الغذائي:



1. لصحة للعين والجلد والعظام



الفلفل الحلو غني بفيتامين A و C ، اللذين يدعمان صحة البصر ، وخاصة الرؤية الليلية ، وكذلك العظام وصحة الجلد ، وهي مصدر غني لمادة كاروتينويد تسمى اللوتين تساعد في تقليل مخاطر التنكس البقعي للعينين، يحتوي الفلفل الحلو على فيتامين C الضروري لتخليق الكولاجين ، وهو البروتين الهيكلي الأساسي في الجسم الذي يحافظ على سلامة الأوعية الدموية والجلد والعظام.



2. حروق السعرات الحرارية

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يُعتقد أنه نظرًا لوجود مادة الكابسيسين - وهي المادة التي تعزز عملية التمثيل الغذائي لدينا - فإن الفلفل الحلو قد يعزز جهود إنقاص الوزن، أظهرت الأبحاث أن الكابسيسين يمنع الخلايا الدهنية غير الناضجة من التطور إلى خلايا كاملة ، مما يدعم فقدان الوزن ، من المعروف أن الكابسيسين يزيد من عملية التمثيل الغذائي لدينا دون زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم ، على عكس ابن عمه "الحار" - الفلفل الأحمر.3. فوائده لمكافحة السرطانالفلفل الأحمر يحتوي على مستويات مغذية أعلى بكثير من الفلفل الأخضر ، بما في ذلك الليكوبين ، مما يساعد على الحماية من سرطان عنق الرحم والمثانة والبنكرياس،كونه غنيًا بخصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات ، فقد يوفر الفلفل الحلو العديد من الفوائد المضادة للسرطان، يمكن تعويض هذه العوامل بالتناول المنتظم للمغذيات النباتية التي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.4. فوائد القلب والأوعية الدمويةالفلفل الأحمر غني بالليكوبين ، مما يجعله ممتازًا لصحة القلب ، بينما يُعرف الفلفل الأخضر بأنه مصدر جيد للألياف الخافضة للكوليسترول، الفلفل الحلو غني بفيتامين B6 وحمض الفوليك ، مما يساعد على خفض مستويات الهوموسيستين (ارتفاع مستويات الهوموسيستين يؤدي إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب).5. يحسن نمو الشعر وصحتههل تعلم أن وضع الفلفل الحلو على الشعر يمكن أن يعزز نمو شعرك وصحته؟ تحفز نمو الشعر من خلال تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس،كل ما عليك فعله هو غلي بعض الفلفل الأحمر الجاف في الماء وتركه لمدة 4 إلى 5 دقائق بمجرد أن يبرد ، قم بتدليكه على فروة رأسك واتركه لمدة 12 إلى 15 دقيقة. اغسل الشعر بالماء العادي، يعزز توابل الفلفل الحلو نمو الشعر وصحته.،كرره مرتين في الأسبوع لنتائج أفضل.