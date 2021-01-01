دار الإفتاء تجيب .. هل يجوز أداء العمرة عن شخصين في وقت واحد؟



العمرة العمرة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "هل يجوز عمل عمرة وهبة ثوابها لشخصين في نفس الوقت؟



وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أنه لا يجوز شرعا أداء العمرة وهبة ثوابها لشخصين، منوها أن العمرة تكون عن شخص واحد فقط.



وأشار إلى أن الرجل يعتمر عن نفسه أولا، ثم إذا أراد أداء العمرة عن غيره، فيعتمر ويهب ثوابها له ويكون ذلك لشخص واحد فقط، وإذا أراد عمل عمرة لشخص آخر فليفعل ولا يهب ثواب العمرة الواحدة لشخصين.

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حكم أداء العمرة عن الغيرقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للإنسان أن يعتمر عن غيره من الأحياء، بشرط أن يكون الغير مريضًا بمرض يجعله عاجزًا عن الاعتمار والذهاب إلى الأراضي المقدسة.وأضاف«عبد السميع»، في فيديو بثته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: "هل يجوز أن أعتمر عن شخص حي؟"، أن العمرة جائزة وكذلك الحج.حكم العمرة الهديةوقال الشيخ محمد شلبي، إن الأحكام في الدنيا نفتي فيها بالصحة من عدمها أما القبول فهو موكول إلى الله سبحانه وتعالى هو الذي يقبل العبادة من المسلم أم يرفضها.وأشار إلى أن العمرة الهدية من شركة لشخص كتحفيز له، إذا أداها الإنسان فهي صحيحة وأما قبولها فيرجع إلى كيفية أدائها كما أرشدنا إليه الشرع الحنيف وسنة الحبيب المصطفى ونرجو من الله قبولها من العبد.