من يجد صعوبة في تحقيق أمر .. عليه بصلاة الحاجة



صلاة الحاجة صلاة الحاجة

صلاة الحاجة.. قال الدكتور محمود شلبي مدير إدارة الفتوى الهاتفية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن من يجد صعوبة في تحقيق أمر ما، فليصلِ صلاة الحاجة.



وأضاف «شلبي» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على فيس بوك، ردًا على سؤال: ماذا أفعل مع ابني الذي يرفض الزواج؟ أن عليك بصلاة الحاجة وخصوصًا في الثلث الأخير من الليل، مشيرًا إلى أداء صلاة الحاجة يوميًا إلى أن يهدي الله ابنها للزواج، وقراءة سورة الكافرون بعد الفاتحة في الركعة الأولى، و الإخلاص بعد الفاتحة في الثانية.



يُذكر أن صلاة الحاجة تجوز في كل أمور الحياة كـ صلاة الحاجة للزواج أو صلاة الحاجة للعمل أو الحصول على وظيفة وغيرها من احتياجات الإنسان اليومية.

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دعاء صلاة الحاجة المستجابأخرج الإمام الترمذي عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ أَبي أَوْفى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلى اللهِ حَاجَةٌ أَو إِلى أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ، وَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لْيُثْنِ عَلى اللهِ، وَلْيُصَلِّ عَلى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لِيَقُلْ: لا إِلهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيْمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمينَ، أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّ، وَالسَّلامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، لا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ، وّلا هَمَّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ، وَلا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضَا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ".كيفية صلاة الحاجةصلاة الحاجة من النوافل التي شرعها لنا الله عز وجل لـ نتقرب بها، وصلاة الحاجة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر توضأ وصلى ركعتين من غير الفريضة ويدعو الله بما شاء، وصلاة الحاجة تجوز في كل أمور الحياة كـ صلاة الحاجة للزواج أو صلاة الحاجة للعمل أو الحصول على وظيفة وغيرها من احتياجات الإنسان اليومية.