دون إفساد الود بينكما .. طريقة إدارة الخلافات مع زوجك



إدارة الخلافات مع زوجك إدارة الخلافات مع زوجك

أسرار ادارة الخلافات مع زوجك، عديدة، ولابد أن تكوني على وعي بها، لأن الخلافات الزوجية جزءا طبيعيا من الحياة، فليست هناك حياة زوجية بلا خلافات أو شجارات، ولكن هناك خلافات يمكن السيطرة عليها، والتعامل معها، دون أن تفسد الود الذي بينكما، وهناك خلافات وشجارات زوجية قد تهد العلاقة من أساسها.







تشير دكتورة عبلة إبراهيم أستاذ التربية ومستشارة العلاقات الزوجية، أن الخلافات والشجارات بين الزوجين من الأمور الطبيعية في الحياة الزوجية، نتيجة المسئوليات والضغوط ومشاكل الحياة اليومية، وما يواجه كل طرف في حياته الخاصة مع العمل، ومع الابناء، ومع غلاء المعيشة، فكل تلك الامور تنعكس بالضرورة على العلاقة الزوجية وتفاصيلها، التي تواجه الزوجين طوال رحلة الحياة الزوجية، مما يتطلب أن يكونا الطرفين قادرين على إدارة تلك الشجارات، والتعامل مع الطرف الأخر خلالها، دون تجريح أو تطاول.

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خلافات زوجية وادارتهاتضيف دكتورة عبلة أنه لابد على الزوجين أن يؤمنا تمام الإيمان بالحكمة القائلة: "الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية"، فلابد أن يحرص الزوجين على ألا تؤثر هذه الخلافات أو حتى الشجارات على أساس العلاقة والود والحب الذي يجمعهما معا، ويمكن ذلك من خلال الوعي الكافي من الطرفين، بفن إدارة الخلافات، وتجنب بعض الأمور والأخطاء، التي يمكنها أن تتسلل بالتدريج والتكرار لأساس العلاقة الزوجية.وتقدم دكتورة عبلة، في السطور التالية، بعض النصائح للأزواج لإدارة الخلافات الزوجية بذكاء ووعي، حتى لا يتحول الشجار والخلافات الطبيعية إلى إهانات وصراعات تنتهي بشرخ في العلاقة، وجرح للمشاعر.حذار أن يستخدم أحدكما عيوب الأخر، أو نقاط ضعفه، خلال خلافكما معا، كمعاناته من زيادة الوزن على سبيل المثال، أو التلعثم أثناء العصبية أو ضعف شخصيته أمام شخص بعينه كالأب أو الأم، أو أحد الاصدقاء، فلا يحاول أي طرف استغلال ضعف الاخر، حتى يكسب المعركة.عند الخلاف مع شريك حياتك لا تحاول تحقيق الفوز، لمجرد إثبات وجهة نظرك، فعندما يتحول الخلاف إلى شجار، لا تجعل مسألة الفوز أو الخسارة هي التي تتحكم في انفعالاتك، فأنتما لستا في معركة، لابد أن يكون فيها أحد الطرفين فائزا والأخر خاسرا، فقط حاول الدفاع عن وجهة نظرك التي تقتنع بها.يجب أن يردد كل طرف لنفسه جملة "نحن لسنا في معركة"، إنه مجرد خلاف في وجهات النظر، وحتى إذا تطور لخلاف حاد أو شجار، لابد أن يكون دائما الهدف هو توضيح مسألة أو وجهة نظر، واحذرا أن يتحول الامر إلى خلاف شخصي يحاول من خلاله كل منكما جرح الأخر ومهاجمته.خلافات زوجيةطالما أن الخلاف يفسد الأمور، فلا تحاولا اعتياده حتى لا تحطما حياتكما الزوجية بكثرة الخلافات والشجارات التي لا طائل منها، وحاولا النقاش بهدوء، وفي حالة تطور الأمر إلى الحدة، والشجار، فلتنسحبا، وتنهيا الحوار، حتى تهدأ أنتما الأثنان، ثم تعاودا الحديث في وقت أخر.تجنبا تماما أن تتشاجرا امام الاولاد، حتى لا يترك ذلك بداخلهم مشاعر سلبية، ومشاكل نفسية، مهما كانت الخلافات بسيطة في نظركما، لكن دائما يكون وقعها سيئا على الابناء، خاصة وإن كانوا اطفالا.