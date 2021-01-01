علاج البرد والكوليسترول .. فوائد ورق الجوافة متعددة



فوائد ورق الجوافة فوائد ورق الجوافة



فوائد ورق الجوافة، ورق الجوافة من الأعشاب المهمة التى اشتهرت بقيمتها الغذائية العالية ونتائجها الفعالة فى علاج أمراض الصدر وتعزيز صحة الجهاز التنفسي.







وفوائد ورق الجوافة، عديدة وكان يستخدم فى الطب البديل قديما لفاعليته فى علاج أمراض الجهاز التنفسي والصدر وتعزيز المناعة وينصح به خبراء التغذية للكبار والصغار.

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وتقول الدكتورة منى أيمن خبيرة التغذية، إن ورق الجوافة من الأعشاب الشهيرة التي تقوى المناعة وتعزز صحة الجسم بشكل عام، وهو يعتبر مقويًّا طبيعيًّا للمناعة وفي ظل انتشار الفيروسات التنفسية فى وقتنا الحالي لانخفاض درجات حرارة الطقس، يعد ورق الجوافة هو الأفضل على الإطلاق لأنه يعزز صحة الجهاز التنفسي ويساعد في علاج جميع أعراض البرد.فوائد ورق الجوافةوأضافت “منى”، إن فوائد ورق الجوافة عدَّة، منها:-ورق الجوافة جيد للشعب الهوائية، حيث إن أوراق الجوافة لها فوائد طبية عديدة، وعلى رأسها علاج التهاب الشعب الهوائية والكحة بأنواعها، فيمكنك تناول مغلي ورق الجوافة كمشروب دافئ رائع في هذا الشتاء البارد.-أوراق الجوافة تحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن، مثل الـ A، C، E، K، وكذلك البوتاسيوم والألياف والليكوبين.-مشروب ورق الجوافة يمكن استخدامه لعلاج التهاب الشعب الهوائية، والسعال خاصة للأطفال.-مسحوق ورق الجوافة، يمكن أن يخفف من الحكة، وتهيج الجلد في حالة حساسية الجلد أو حروق الشمس.-ورق الجوافة تخفض الكوليسترول، ومن فوائد ورق الجوافة التي قد لا يتخيلها البعض، أنه يمكن أن يستخدم المشروب المصنوع من ورق الجوافة لخفض الكولسترول السيئ، مع عدم تقليله الكوليسترول الجيد.-ورق الجوافة مهم لمرضى السكري، إذا كنت تعاني من الإصابة بمرض السكري يمكنك شرب كوب من ورق الجوافة قبل كل وجبة؛ لأنه يعمل على تنظيم مستويات السكر في الدم، وإفراز الأنسولين لمرضى السكري.فوائد ورق الجوافة، قيمته الغذائية عالية ومهم فى علاج البرد والكوليسترول، فيتو-ورق الجوافة يخلصنا من الوزن الزائد، حيث أن تناول مشروب ورق الجوافة قبل كل وجبة يساعد على سد الشهية، مما يساعد في التخلص من الوزن الزائد، خاصة ممن يعانون من الشراهة في الأكل.-مشروب ورق الجوافة لديه القدرة على تهدئة آلام المعدة، ويمكن أن يكون مفيد في حالات التسمم الغذائي.-ورق الجوافة رائع في رفع كفاءة جهاز المناعة في الجسم، ومكافحة الأورام السرطانية، لاحتوائه على مضادات أكسدة قوية.-كذلك يعالج الأرق، ويساعد على النوم العميق.-مسحوق ورق الجوافة يمكن خلطه مع عصير الليمون والماء، ليستخدم كبديل طبيعي لطرد الحشرات.-ورق الجوافة غني بخصائص مضادة للميكروبات؛ مما يجعلها فعالة في حالات الإسهال والدوسنتاريا، ويمكنها أيضا تخفيف تشنجات المعدة.-تناول مشروب ورق الجوافة بانتظام يمكنه علاج تضخم البروستاتا، ومنع سرطان البروستاتا.-يمكن استخدام ورق الجوافة كدهان موضعي لعلاج حب الشباب والبثور والندوب، لأنها غنية.-يمكن خلط ورق الجوافة مع زيت الزيتون؛ لتنظيف الوجه للتخلص من الرؤوس السوداء ومنع علامات الشيخوخة.-ورق الجوافة جيد لصحة الفم، وعلاج قرحة الفم، واللثة الملتهبة ومنع رائحة الفم الكريهة.