سهلة التحضير .. طريقة عمل العجة المصرية



العجة المصرية العجة المصرية

طريقة عمل العجة المصرية، العجة من الأكلات الشعبية المصرية الشهيرة التى يمكن أن تقدم كوجبة متكاملة فى جميع الوجبات الرئيسية الثلاثة.







وطريقة عمل العجة المصرية، سهلة وبسيطة فهى مثل الكيكة ولكن تقدم بالبيض والخضروات والتوابل، ولها عشاق كثيرون.

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وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل العجة المصرية.مكونات عمل العجة المصرية:10 بيضات2 بصلة كبيرة مفرومةربطة بقدونسربطة شبتملح وفلفلثمرة طماطم مقطعة مكعباتثمرة فلفل مقطعة مكعبات5 ملاعق كبيرة دقيقملعقة صغيرة بيكينج بودرطريقة عمل العجة المصرية:-- نحضر حلة على النار ونشوح بها البصل والطماطم والفلفل والخضروات ونقلب جيدا.- ثم نضرب البيض والدقيق والتوابل فى الخلاط الكهربائى جيدا.- بعدها نحضر صينية فرن، وندهنها زيت، ثم نضع بها الخضروات ونصب عليها خليط البيض.- ثم ندخلها الفرن الساخن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج، ثم تقطع وتقدم.ولعمل العجة الإيطاليةمكونات العجة الإيطالية:بيض½ 1 كوب ونصف كريمة طهى1 كوب جبنة شيدر مبشورة او مقطعة مربعات صغيرة1 كوب لانشون أو سلامى او رومى مدخن او بسطرمه½ كوب بصل½ كوب فلفل اخضرطريقة عمل العجة الإيطالية:-يسخن الفرن إلى 300 درجة-في وعاء نخفق البيض والكريمه ونقوم بإضافة الجبن واللانشون او الاسلامي او الرومي المدخن او البسطرمه حسب رغبتكم والبصل والفلفل الأخضر وصب العجه في قالب مدهون وتخبز لمدة 25 دقيقة أو حتى تكتسب اللون البني الذهبي.فوائد البيضويذكر أن تناول طفلك لبيضة واحدة في الصباح يمد جسده بالأتى:- عنصر جيد بالكالسيوميحتوى البيض على كمية كبيرة من الكالسيوم، والذي يعمل على تقوية العظام والحماية من تساقط الشعر وتقصف الأظافر، كما أن التعود على تناول البيض يحمى طفلك من هشاشة العظام في المستقبل.- الحماية من الأنيميايحتوى أيضا على نسبة كبيرة من الحديد، والتي تساعد على الحماية من الأنيميا وأمراض فقر الدم، وتساعد في الحفاظ على النسبة الطبيعية للهيمجلوبين.- تجديد الطاقة والنشاطيعد أيضا من الأطعمة التي تمنح طفلك النشاط والحيوية، وتساعده على التخلص من الكسل والوخم.. احرصى على تقديم البيض قبل الذهاب إلى المدرسة، لزيادة تركيزه وتحصيله للمعلومات بدون مشكلات.- يساعد على تحسين الرؤيةمن الأطعمة التي تساعد على صحة العينين، وتحسين الرؤية عند الطفل، خاصة مع الإفراط في استخدام الموبايل وأجهزة التابلت.والبيض يعد من أهم الأطعمة التي يجب أن تحصل عليها المرأة الحامل يوميا طوال أشهر الحمل بمعدل بيضتين يوميا، مشيرة إلى أن البيض يحتوي على حمض الفوليك الذي يمنع تشوهات الأجنة.