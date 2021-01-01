بعد 15 عاما .. تعليق من منتظر الزيدي بعد ضرب الرئيس الأمريكي بالحذاء

في عام 2008، أخمد الصحفي «منتظر الزيدي» لهيب القهر في قلوب الشعوب العربية عندما رفع حذائه وألقاه في وجه الرئيس الأمريكي آنذاك «جورج دبليو بوش» خلال مؤتمر صحفي في بغداد.
فرغم أنه صحفي، إلا أن «منتظر الزيدي» عبر عن غضبه حيال ما أعقب غزو أمريكا للعراق في عام 2003، مما ترك بلاد الرافدين في فوضى ودمار حتى يومنا هذا.
في تصريح جديد للبطل الغيور على وطنه «منتظر الزيدي» قال لوكالة رويترز: "نفس الأشخاص الذين دخلوا قبل 20 عاما مع المحتل ما زالوا يحكمون بالرغم من الإخفاقات والفساد، الولايات المتحدة تعرف جيدا أنها جاءت بسياسيين زائفين".
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