بمشاركة 32 فريقًا .. أندية تضمن المشاركة فى كأس العالم للأندية 2025

ضمنت 9 أندية من مختلف القارات المشاركة في كأس العالم للأندية التى ستقام فى عام 2025 بمشاركة 32 فريقًا بعد اعتماد الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" للنظام الجديد في الاجتماع السابق للمكتب التنفيذي.
وأكد الفيفا على أن نظام التأهل إلى كأس العالم للأندية، سيكون بواقع القارات التي لها أكثر من 4 مقاعد (أوروبا وأمريكا الجنوبية) يصعد منها بطل دوري الأبطال في النسخ الأربعة من 2021 إلى 2024، إلى جانب فرق إضافية، يتم تحديدها من خلال تصنيف النادي في الفترة نفسها، وفقًا للاتحاد القاري.
أما القارات التي يتأهل منها 4 فرق مثل أفريقيا وآسيا، يصعد بطل دوري الأبطال في النسخ الأربعة من 2021 إلى 2024، مما يعني مشاركة الأهلي بصفته حامل لقب 2021.
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