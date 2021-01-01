بمشاركة 32 فريقًا .. أندية تضمن المشاركة فى كأس العالم للأندية 2025



كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية

ضمنت 9 أندية من مختلف القارات المشاركة في كأس العالم للأندية التى ستقام فى عام 2025 بمشاركة 32 فريقًا بعد اعتماد الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" للنظام الجديد في الاجتماع السابق للمكتب التنفيذي.



وأكد الفيفا على أن نظام التأهل إلى كأس العالم للأندية، سيكون بواقع القارات التي لها أكثر من 4 مقاعد (أوروبا وأمريكا الجنوبية) يصعد منها بطل دوري الأبطال في النسخ الأربعة من 2021 إلى 2024، إلى جانب فرق إضافية، يتم تحديدها من خلال تصنيف النادي في الفترة نفسها، وفقًا للاتحاد القاري.



أما القارات التي يتأهل منها 4 فرق مثل أفريقيا وآسيا، يصعد بطل دوري الأبطال في النسخ الأربعة من 2021 إلى 2024، مما يعني مشاركة الأهلي بصفته حامل لقب 2021.

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وأكد فيفا أن القارات التي يتأهل منها فريق واحد مثل أوقيانوسيا، يتم اختيار ممثلها عن طريق تصنيف النادي في فترة الأربع السنوات من 2021 إلى 2024.وعن ممثل الدولة المضيفة، أشار فيفا إلى تحديد معيار تأهل النادي المستضيف إلى كأس العالم للأندية 2025، إلى مرحلة لاحقة.وتقام النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية خلال يونيو 2025، بمشاركة 32 ناديًا من كل القارات حول العالم، بواقع 12 من أوروبا، و6 من أمريكا الجنوبية، و4 أندية من إفريقيا، و4 من أسيا، و4 من أمريكا الشمالية، ونادٍ وحيد من أوقيانوسيا، ونادٍ يمثل البلد المضيف.وضمت قائمة الأندية التي ضمنت المشاركة في كأس العالم للأندية القادمة كل من:قارة أوروبا: "ريال مدريد – تشيلسي".أمريكا اللاتينية: "بالميراس – فلامنجو".قارة أفريقيا: "الأهلي – الوداد".قارة آسيا: الهلال السعوديكونكاف: "مونتيري - سياتل".