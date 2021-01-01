علي جمعة يجيب علي .. هل يحاسب الرجل على عدم صلاة زوجتي

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن الرجل الذي وجد امرأته لا تصلي، ينبغي أن يدوام على نصحها، مؤكدًا أن الإنسان لا يحاسب على أفعال غيره يوم القيامة كما قال الله تعالى: « وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا (13)»النحل.
أوضح علي جمعة، خلال لقائه في أحد دروسه للعلم والفتوى، ردًا على سؤال:ما موقف الرجل الصالح من امرأته التي لا تصلي يوم القيامة؟ أن كل إنسان يؤاخذ بعمله الذي قدمه في الحياة الدنيا كما قال تعالى: « يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (34) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (35) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (36) لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (37)»، لافتًا إلى ضرورة الاستمرار على التذكير بالصلاة وغيرها من العبادات كما قال تعالى: « وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى? (132).
وألمح إلى المثل المصري الذي يقول:«كل واحد متعلق من عرقوبه».
كيفية التصرف مع الزوجة التي لا تصلي
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