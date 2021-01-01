تحديد موعد الامتحانات النهائية لطلاب الدراسات العليا لعلاج طبيعى القاهرة

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أعلنت الدكتورة أمل يوسف عميدة كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة ، عن موعد الامتحانات النهائية لمرحلة الدراسات العليا دور ابريل للعام الدراسى 2022-2023 .



وقالت الدكتورة أمل يوسف ، الامتحانات النهائية لمرحلة الدراسات العليا دور ابريل للبرامج الدبلوم تبدأ يوم الأحد 2 من أبريل القادم ، حضوريا بالكلية ، مؤكده على أن الامتحانات تبدأ من الساعة العاشرة صباحا.



جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ، نظم المعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة، ورشة عمل عن الخلايا الشمسية بعنوان: "الخلايا الشمسية التقنيات الحالية والاتجاهات الجديدة"، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة جالا العزب عميدة المعهد، وبحضور أعضاء هيئة التدريس بالمعهد والباحثين والمختصين.

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واستهدفت ورشة العمل حشد الباحثين والعلماء والطلاب في مجال علوم الليزر وتطبيقاته وعلى الأخص في الطاقة المتجددة والنظيفة ودورها في الحفاظ على البيئة، حيث مثلت ورشة العمل مجموعة واسعة من الموضوعات التي تغطي المجالات الرئيسية في الخلايا الشمسية وأنواعها وأحدث التطورات في التصميم والإنتاج بالإضافة إلى الاتجاهات الحديثة لرفع الكفاءة وتعظيم الاستدامة، وإتاحة فرصا لتبادل الأفكار العلمية، وفتح سبل التعاون المثمر بين الأوساط الأكاديمية والصناعية والتنظيمية وكذلك بين العلماء والمهنيين الشباب والباحثين.وأكد الدكتور محمد الخشت، أهمية موضوع ورشة العمل حيث تعد الطاقة الشمسية من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة التي تحظى باهتمام محلي وعالمي لما لها من دور في المحافظة على البيئة والحد من مخاطر التلوث البيئي وتغيرات المناخ وما لها من تأثير سلبي على صحة الإنسان والحيوان.