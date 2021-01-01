تحديد موعد الامتحانات النهائية لطلاب الدراسات العليا لعلاج طبيعى القاهرة

أعلنت الدكتورة أمل يوسف عميدة كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة ، عن موعد الامتحانات النهائية لمرحلة الدراسات العليا دور ابريل للعام الدراسى 2022-2023 .
وقالت الدكتورة أمل يوسف ، الامتحانات النهائية لمرحلة الدراسات العليا دور ابريل للبرامج الدبلوم تبدأ يوم الأحد 2 من أبريل القادم ، حضوريا بالكلية ، مؤكده على أن الامتحانات تبدأ من الساعة العاشرة صباحا.
جامعة القاهرة
على الجانب الأخر ، نظم المعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة، ورشة عمل عن الخلايا الشمسية بعنوان: "الخلايا الشمسية التقنيات الحالية والاتجاهات الجديدة"، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة جالا العزب عميدة المعهد، وبحضور أعضاء هيئة التدريس بالمعهد والباحثين والمختصين.
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