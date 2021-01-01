آثار عين شمس .. تعتمد ومواصفات ومعايير الورقة الامتحانية للميدتيرم



آثار عين شمس آثار عين شمس

عقد مجلس كلية الآثار بجامعة عين شمس، يوم الاثنين 11 مارس 2023م اجتماعه الشهرى السادس عشر بقاعة مجلس الكلية برئاسة الدكتور حسام طنطاوي؛ عميد الكلية، وبحضور الدكتور وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، والسادة أعضاء المجلس من الداخل.



واستهل الدكتور حسام طنطاوي الاجتماع بالترحيب بالسادة الأعضاء متمنيًّا التوفيق للجميع، ثم انتقل سيادته إلى مناقشة موضوعات الاجتماع؛ ومنها ما يخص قطاع شئون التعليم والطلاب:





الإحاطة بما تم بشأن قيد الطلاب المستجدين للعام الجامعي 2022- 2023 وشروط توزيعهم على البرامج العلمية، واعتماد خطة التدريبات والزيارات العلمية لبرامج الكلية خلال الفصل الدراسي الثاني، ومواصفات ومعايير الورقة الامتحانية لاختبارات منتصف الفصل الدراسي الجاري.

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وبانتقال المناقشات إلى قطاعي الدراسات العليا وخدمة المجتمع تناول الدكتور أحمد الشوكي؛ وكيل الكلية للدراسات العليا، في الجلسة عدة موضوعات من أبرزها: اعتماد تشكيل لجان مناقشة عدة رسائل ماجستير ودكتوراه، والموافقة على السفر للمشاركة ببحث فى مؤتمر دولي، واعتماد الخطة التنفيذية لأنشطة إدارة المشروعات خلال شهري أبريل ومايو.وعرض الدكتور نادر عبد الدايم بالنيابة عن مدير وحدة الجودة عدة موضوعات من أبرزها الموافقة على اعتماد توصيفات المقررات الدراسية ومصفوفاتها عن مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا الخاصة بالفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2022/2023م.