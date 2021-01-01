آثار عين شمس .. تعتمد ومواصفات ومعايير الورقة الامتحانية للميدتيرم

عقد مجلس كلية الآثار بجامعة عين شمس، يوم الاثنين 11 مارس 2023م اجتماعه الشهرى السادس عشر بقاعة مجلس الكلية برئاسة الدكتور حسام طنطاوي؛ عميد الكلية، وبحضور الدكتور وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، والسادة أعضاء المجلس من الداخل.
واستهل الدكتور حسام طنطاوي الاجتماع بالترحيب بالسادة الأعضاء متمنيًّا التوفيق للجميع، ثم انتقل سيادته إلى مناقشة موضوعات الاجتماع؛ ومنها ما يخص قطاع شئون التعليم والطلاب:
الإحاطة بما تم بشأن قيد الطلاب المستجدين للعام الجامعي 2022- 2023 وشروط توزيعهم على البرامج العلمية، واعتماد خطة التدريبات والزيارات العلمية لبرامج الكلية خلال الفصل الدراسي الثاني، ومواصفات ومعايير الورقة الامتحانية لاختبارات منتصف الفصل الدراسي الجاري.
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