قصة سؤال أثار سخرية طلاب الثانوية بـ النماذج الاسترشادية



النماذج الاسترشادية النماذج الاسترشادية

نظرية الفراشة .. سؤال في النموذج الاسترشادي الذي طرحته وزارة التربية والتعليم لتدريب طلاب الثانوية العامة على نظام اسئلة امتحان مادة التاريخ .



وجاء نص السؤال رقم 25 في النموذج الاسترشادي لامتحان مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة ، كالتالي :



حسب نظرية تأثير الفراشة التي تؤكد أن تحريك جناح الفراشة في الصين ستسبب في حدوث اعصار مدمر في أمريكا ، تنطبق هذه النظرية على اي من الأحداث التاريخية الآتية :

قد يعجبك أيضا...

أ/ حادثة أغادير وإعلان الحماية الفرنسية على المغرب.ب/ أعمال القرصنة وحصار فرنسا للشواطئ الجزائرية.ج/ توجيه بريطانيا إنذار لعرابي وإحتلال الاسكندرية.د/ تبعات ظهور بلغاريا كمخلب قط واحتلال فرنسا لتونس.وتوالت التعليقات الساخرة من طلاب الثانوية العامة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على سؤال نظرية الفراشة ومنها:وقالت شهد حمزة، “يعني انا اقعد 11 شهر ادرس محمد علي والحمله الفرنسية والاحتلال الانجليزي ويجيلي في الامتحان فراشة ، وقال عبد الرحمن محمد : انا يجبلي فراشه في الإمتحان...!!!”.وقال زياد القاضي “اللي حاطط الامتحان الاسترشادي دمه عسل ، وقالت ريهام فريد : دا امتحان تاريخ ولا امتحان ف كليه زراعه قسم الحشرات؟”.وعلقت ضحى الشناوي “يعني انا مستقبلي ممكن يقف على فراشة؟”، بينما سخرت سمية مصطفى “فراشه ومخلب قط ده امتحان من الوزاره ولا من حديقه الحيوان”.معلم يعلق على سؤال نظرية الفراشة في نموذج امتحان تاريخ الثانوية العامةوفي هذا السياق، قال احمد سويلم، معلم تاريخ، “مادة التاريخ بقت عاوز دماغ فايقه وطلاب مثقفين مش حفظ وتسميع”.وأضاف "سويلم"، نظرية الفراشة هي أحد أحدث النظريات الفيزيائية الحديثة، والفكرة من الاستدلال بها هو التأكيد على أن الاشياء الصغيرة قد تودي الي تأثيرات كبيرة فيما بعد ، بمعنى انه من الممكن ان حدث بسيط يحدث في الشرق قد يؤثر علي الغرب والعكس.وتابع "مثلا فيروس كورونا بدأ في مدينة في الصين بعدد صغير ، ثم تضخمت الازمة فجآة في جميع الدول وتم اغلاق بعض المطارات والمواني وتضرر الاقتصاد “دي كانت حاجة صغيرة عملت تأثيرات كبيرة”.إجابة سؤال نظرية الفراشة على موقع وزارة التعليمقدمت وزارة التربية والتعليم الاجابة النموذجية الصحيحة لـ سؤال نظرية الفراشة الذي جاء في النموذج الاسترشادي لـ امتحان مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامةوأكدت وزارة التربية والتعليم في نموذح الاجابة الرسمي المعلن على موقعها الرسمي على الانترنت ، أنه حسب نظرية تأثير الفراشة التي تؤكد ان تحريك جناج الفراشة في الصين ستسبب في حدوث اعصار مدمر في أمريكا ، تنطبق هذه النظرية على تبعات ظهور بلغاريا كمخلب قط واحتلال فرنسا لتونسما هي نظرية الفراشة ؟نظرية الفراشة هي نظرية فلسفية فيزيائية تعني أن أي حدث صغير في الكون يكون ناتج عن مجموعة من أحداث صغيرة بسيطة لا يلاحظها احد ، وهي نظرية تم إطلاقها لأول مرة في عام 1963 على يد عالم الرياضيات والأرصاد إدوارد لويرنتز الذي حاول جمع المعادلات الرياضية للتنبؤ بالأحوال الجوية لفترة معينة، وقام بإدخال البيانات لأجهزة خاصة قام بتطويرها بنفسه.