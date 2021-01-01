قبل امتحانات الثانوية العامة .. مطالب بغلق جروبات الغش على التليجرام

طالبت منى أبو غالي مؤسس جروب حوار مجتمعي تربوي وائتلاف التعليم امن قومي، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمطلب عاجل قبل امتحانات الثانوية العامة 2023.
وقالت أبو غالي: المطلب الأساسي لنا بشأن امتحانات الثانوية العامة، غلق مواقع وجروبات الغش على التليجرام قبل امتحانات الثانوية العامة 2023.
وأضافت مؤسس جروب حوار مجتمعي تربوي وائتلاف التعليم أمن قومي: أن جروبات الغش على تليجرام، تؤدي إلى ظلم الطالب المجتهد الذي لا يعتمد على الغش سواء كان الامتحان سهل أم صعب.
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