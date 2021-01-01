قبل امتحانات الثانوية العامة .. مطالب بغلق جروبات الغش على التليجرام

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طالبت منى أبو غالي مؤسس جروب حوار مجتمعي تربوي وائتلاف التعليم امن قومي، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمطلب عاجل قبل امتحانات الثانوية العامة 2023.



وقالت أبو غالي: المطلب الأساسي لنا بشأن امتحانات الثانوية العامة، غلق مواقع وجروبات الغش على التليجرام قبل امتحانات الثانوية العامة 2023.



وأضافت مؤسس جروب حوار مجتمعي تربوي وائتلاف التعليم أمن قومي: أن جروبات الغش على تليجرام، تؤدي إلى ظلم الطالب المجتهد الذي لا يعتمد على الغش سواء كان الامتحان سهل أم صعب.

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وشددت مؤسس جروب حوار مجتمعي تربوي وائتلاف التعليم أمن قومي: على أنه في امتحانات الثانوية العامة 2023، لا يوجد امتحان سهل واخر صعب ، فالامتحان يأتي متوازناً لجميع الفئات الطلابية بعيدا عن التعجيز.جدير بالذكر أنه تم الاعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 مبكرا ليستعد الطلاب ، حيث من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 من يوم الإثنين الموافق 2023/6/12 حتى يوم السبت الموافق 2023/7/15.وأعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون zero defect ، حيث ستكون منضبطة من جميع الجوانب بدون أي مشاكل.