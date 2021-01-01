خبيرة تعذية : تخزين الأطعمة والمشروبات بهذه الطريقة في ثلاجتك قد يفسدها



تخزين الأطعمة تخزين الأطعمة

قبل شهر رمضان تقوم كل ربة منزل بتخزين الأطعمة في الثلاجة، وذلك حتى توفر عليها الكثير من المجهود، وتسهل عليها تحضير الطعام في شهر رمضان، وفي التقرير التالي نقوم بذكر طرق صحية لتخزين الطعام في الثلاجة.







كيف يمكن تخزين الطعام والمشروبات قبل شهر رمضان ؟



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قالت خبيرة التعذية الأمريكية تيريزا كين، العاملة في مجال سلامة الأغذية، أنه يجب مراعاه كيفية تنظيم الاطعمة والمشروبات في ثلاجتك، وذلك لتدوم الأطعمة والمشروبات لفترة أطول.وتابعت كين، انه يخزن معظمنا الحليب في باب الثلاجة، معتقدين أنه الشيء الصحيح الذي يجب فعله، إلا إنه يجب تخزين الحليب على أرفف الثلاجة بدلاً من وضعه بباب الثلاجة، لأنه عادة ما تكون هذه المنطقة أكثر برودة وستضمن بقاء الحليب لفترة أطول.وأشارت كين، إلى إذا لم تكن ثلاجتك باردة بدرجة كافية.. لا بأس من تخزين الحليب في المنطقة المخصصة في باب الثلاجة طالما أن الثلاجة تحتفظ بدرجة الحرارة الصحيحة التي تتراوح بين 0 و5 درجات مئوية، وفق ما أورد موقع "metro".واكدت كين، أنه يجب دائمًا التحقق من درجة برودة الحليب عند شربه أو لمسه، إذ يجب أن تكون حاوية الحليب باردة جدًا بحيث لا يمكن حملها. ثم اشترِ فقط كمية الحليب التي تعلم أنك تتناولها بسرعة نسبيًا.كيف يمكن تخزين الطعام والمشروبات قبل شهر رمضان ؟وأفادت كين، أنه بالنسبة لتخزين الطعام، فيجب تجنب التلوث المتبادل، بغض النظر كانت باردة أم لا، يجب علينا خلط الأطعمة النيئة والجاهزة للأكل"، ويجب تخزين الأطعمة النيئة، مثل: اللحوم والأسماك النيئة في قاع الثلاجة داخل حاويات مغطاة لتجنب التلوث البيولوجي المتقاطع وتقطير الدم.وأوضحت كين، أنه يجب غسل الخضار النيئ من آثار التربة مجففة وحفظها أيضًا في حاوية مغطاة وفوق اللحوم والأسماك النيئة دائمًا، بالإضافة إلى وضع الأطعمة السائبة في عبوات مغطاة، وذلك حتى تطيل من مدة صلاحيتها.وأضافت كين، إلى أنه لا يجب ملئ الثلاجة أكثر من اللازم، وذلك حتى يقوم الهواء بالدوران بشكل صحيح بين المواد الغذائية، هذا يعني أن بعض المنتجات لن تحصل على الهواء البارد الذي تحتاجه، وهو ما قد يتسبب في التلوث الذي يتسبب في العديد من المخاطر، مثل: الحساسية، والمخاطر الجسدية.