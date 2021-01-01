خل التفاح .. يحرق الدهون ويخفض سكر الدم

هل يمكن أن يساعد خل التفاح في فقدان الوزن وحرق الدهون العنيدة وخفض مستويات السكر في الدم، فقد لاحظ الباحثون أن استجابة الجلوكوز انخفضت بنسبة 31.4 في المائة عند تناول الخل.
وفقا لموقع “إكسبريس”، تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن جرعة محدودة من الخل قد أثرت بشكل كافٍ على استجابة نسبة السكر في الدم لدى الأشخاص العاديين، وقد يساعد تجنب الكربوهيدرات المكررة والسكر في تنظيم مستويات السكر في الدم.
يقول الدكتور موسلي إن الوجبة الخفيفة "المضادة للالتهابات" يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان.
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