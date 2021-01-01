طريقة سهلة لعمل أصابع السجق بالجلاش

تعتبر طريقة عمل أصابع السجقبالجلاش من الأكلات المصرية اللذيذة، والتي يمكن تقديمها في العزائم والمناسبات، وهي من الوصفات تلتي يمكنك ان تجددي بها سفرتك.
وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل أصابع السجق، وهي أحد الأكلات المصرية، والتي مكن تح1يرها في حوالي ساعة على للاقل، ويمكن لهذه الوصفة أن تكفي لحوالي 4 اشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..
مقادير طريقة عمل أصابع السجق بالجلاش :
½ كيلو سجق
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