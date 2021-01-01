طريقة سهلة لعمل أصابع السجق بالجلاش



أصابع السجق بالجلاش أصابع السجق بالجلاش

تعتبر طريقة عمل أصابع السجقبالجلاش من الأكلات المصرية اللذيذة، والتي يمكن تقديمها في العزائم والمناسبات، وهي من الوصفات تلتي يمكنك ان تجددي بها سفرتك.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل أصابع السجق، وهي أحد الأكلات المصرية، والتي مكن تح1يرها في حوالي ساعة على للاقل، ويمكن لهذه الوصفة أن تكفي لحوالي 4 اشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..



مقادير طريقة عمل أصابع السجق بالجلاش :



½ كيلو سجق

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6 ملاعق كبيرة سمنطريقة عمل أصابع السجق بالجلاش :_ نحضر مقلاة ، ونضع فيها السمن، ثم نقوم بقلي السجق، ثم يضاف 2 كمية من الماء ونتركه على النار حتى ينضج.- نحضر ورقة جلاش ونثنيها على طبقتين ثم نضعي أصبع السجق وسطها ونقوم بثني الاطراف ولفّها كالأصبع ونكرري الخطوات في باقي السجق.- نحضر صينية مدهونة بالسمن، ونضعي وحدات الجلاش بالسجق الواحدة بجوار الاخرى، ثم نسكبي على الوجه القليل من السمن.- ندخل الصينية الفرن حتى ينضج، ويحمر الوجه.- نقدّم أصابع السجق في طبق التقديم مع القليل من البقدونس.