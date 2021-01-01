طرق اكتشاف التمر الفاسد من الجيد



التمر التمر

يعد التمر من الأكلات الأساسية المستخدمة فى شهر رمضان على مائدة الإفطار ولكن بعض التجار يقومون ببيع بعض الأنواع الفاسدة .. فكيف تتعرف عليها؟



ووفقا لما جاء فى موقع “westsidelilos” إذا تم تخزين التمر خاصة الأنواع الطرية بشكل غير صحيح فقد تتلوث بالعفن والبكتيريا وتفسد في النهاية، والخبر السار هو أنه يمكنك التعرف بسهولة على الجيد وغير الجيد بالطرق التالية :



رائحة التمر

رائحة التمر الكريهة هي أول شيء ستلاحظه عندما يفسدو بشكل عام تتميز هذه الفاكهة برائحة معتدلة ومحايدة ، ولكنها عندما تفسد تكن برائحة قوية أو زنخية أو كحولية بمجرد أن تصبح سيئة.

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تغير اللونتغيير اللون هو علامة التنبيه التالية حبات التمر التى تصبح داكنة فجأة أو تظهر بقع شاحبة على السطح غير قابلة للاستهلاك وقد يترافق مظهر العفن مع تغير اللون.ملمس التمرستعرف أن الوقت قد حان لرمي التمر الخاص بك بعيدًا عندما يصبح لزجًا من الداخل او الخارج عند اللمس إلى جانب المؤشرات الأخرى ، فهذه علامة على أنه لا يجب عليك المخاطرة بتناولها.المذاقسيتغير طعم التمر كلما طالت مدة صلاحيته، فإن المرارة أو الحموضة شيء لن تشعر به مع التمر الآمن وإذا تغيرت النكهة بشكل ملحوظ فلاتشتريهعلامات العفناكتشاف نقاط بيضاء صغيرة على سطحه وخلطها مع العفن، مؤشرًا موثوقًا على التمر الفاسد ، ولكنه دائمًا ما يكون مصحوبًا بتغيير في الرائحة واللون والملمس.قد تمثل البقع الشاحبة الموجودة أسفل قشرة التمر وفوقها بلورات من سكر الفاكهة المفصولو يمكنك تسخينه برفق لمعرفة ما إذا كانت العلامات تختفي وإذا حدث ذلك فهي آمنة تمامًا للأكل.