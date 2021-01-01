علي جمعة يجيب ..هل ابني صاحب العشر سنوات يصوم نهار رمضان

ابني عشر سنوات هل نصومه نهار رمضان كاملا؟ .. سؤال ورد الى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق خلال أحد الدروس الدينية، وأجاب قائلا: هذا الأمر يتوقف على عدة أمور أهمها صحته هل ستساعده على الصوم، ويجب متابعة نفسيته هل سيتقبل الأمر ويكون راضيا بذلك، كما يجب ملاحظة حاجته للصوم ام لا، حتى لايكون مجبرا على الصيام فيولد لديه كرها للصيام.
حكم من أفطر رمضان عدة سنوات بدون عذر
قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه لا كفارة على من أفطر رمضان لعدة سنوات بغير عذر عند الإمام الشافعي -رضي الله عنه-، مؤكدًا أن لا شيء يُغني عن قضاء ما عليه من الصيام.
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