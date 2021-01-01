علي جمعة يجيب ..هل ابني صاحب العشر سنوات يصوم نهار رمضان



الدكتور علي جمعة الدكتور علي جمعة

ابني عشر سنوات هل نصومه نهار رمضان كاملا؟ .. سؤال ورد الى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق خلال أحد الدروس الدينية، وأجاب قائلا: هذا الأمر يتوقف على عدة أمور أهمها صحته هل ستساعده على الصوم، ويجب متابعة نفسيته هل سيتقبل الأمر ويكون راضيا بذلك، كما يجب ملاحظة حاجته للصوم ام لا، حتى لايكون مجبرا على الصيام فيولد لديه كرها للصيام.



حكم من أفطر رمضان عدة سنوات بدون عذر



قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه لا كفارة على من أفطر رمضان لعدة سنوات بغير عذر عند الإمام الشافعي -رضي الله عنه-، مؤكدًا أن لا شيء يُغني عن قضاء ما عليه من الصيام.

قد يعجبك أيضا...

وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: «تركت صوم رمضان عدة سنوات بلا عذر، ولكني تبت الآن، وأصوم، فهل عليا كفارة، فماذا أفعل؟»، أن الإمام الشافعي -رضي الله تعالى عنه- يرى أن من أفطر رمضانبلا عذر فلا كفارة عليه، لأنه اعتبرها مُصيبة كبرى، فيما الكفارة تكون في مقابل ما يمكن تداركه، أما هذا، فيقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيه: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ».وأضاف أن الشافعي قال: يصوم ما عليه يومًا بيوم، فبعد أن يصوم رمضانلا يصوم شيئًا إلا ويتوجه بنيته إلى أنه قضاء لما فات من رمضان، وليس عليه كفارة.