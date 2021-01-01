طرق الوقاية من سرطان القولون



سرطان القولون سرطان القولون

يعد سرطان القولون من أصعب أنواع الأورام الخبيثة حيث أنه يؤثر بشكل كبير على الإنسان وأصبح منتشرا بين الشباب والكبار، يمكن خفض احتمالات الاصابة بسرطان القولون من خلال اتباع بعض الإرشادات الطبية التى ذكرها موقع "drugs".



• الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة.

• تقليل تناول اللحوم الحمراء المصنعة.



• لعب 30 دقيقة على الأقل من التمارين الرياضية في معظم الأيام.

• الحصول على وزن صحي: تزيد الدهون الزائدة، خاصة حول الخصر، من عملية التمثيل الغذائي وتزيد من فرص الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

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• مكمل غذائي متعدد الفيتامينات أو فيتامين د يوميًا - الأشخاص الذين يتناولون كمية أكبر من فيتامين د لديهم خطر أقل للإصابة بسرطان القولون مقارنة بالأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين د.• أخذ أدوية تشبه الأسبرين: في دراسات عديدة كان لدى الأشخاص الذين استخدموا الأسبرين أو أدوية أخرى مضادة للالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) على أساس منتظم فرصة أقل بنسبة 40 ? إلى 50 ? لتطوير الأورام الحميدة أو سرطان القولون والمستقيم.بسبب الآثار الجانبية لهذه الأدوية، لا ينصح بتناولها كل يوم فقط لمنع سرطان القولون إذا كان خطر الإصابة بالسرطان متوسطًا فقط.• تجنب التدخين: يزيد التدخين من خطر الإصابة بسرطان القولون.• تقليل مخاطر الإصابة بسرطان القولون لدى النساء اللاتي يتناولن الهرمونات بعد انقطاع الطمث.ومع ذلك، لا ينبغي الاستخدام طويل الأمد للإستروجين والبروجسترون بعد انقطاع الطمث لهذا الغرض.ومن المهم أن يخضع الأشخاص الذين يبلغون 50 عامًا أو أكثر لفحص دوري للكشف المبكر عن السلائل وسرطان القولون.وذكر موقع “everydayhealth” أن الكوسة تساعد فى زيادة فرص الوقاية من سرطان القولون بشكل خاص كما تعمل على تقليل احتمالات الإصابة بأنواع السرطان الأخرىوجدت إحدى الدراسات الحديثة أن أنواع القرع B و I ، وهي مركبات توجد بشكل طبيعي في الكوسة والقرع والبطيخ والخيار ، قد تحد من تطور سرطان القولون عن طريق منع نمو الخلايا الجذعية السرطانية.كما أن الكوسة تعمل على تقليل مخاطر حدوث سرطان القولون بسبب احتوائها على بعض الألياف الطبيعية وجدت الأبحاث أن بعض الفواكه والخضروات قد تكون مرتبطة بالحد من تطور أنواع معينة من السرطانات على سبيل المثال ، تشير الدلائل إلى أن الأطعمة الغنية بالألياف قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بـ سرطان القولون .وهذا يعني أن الكوسة مفيدة للمصابين بـ سرطان القولون وتساعدهم فى منع تدهور حالتهم صحية ولكن بالتأكيد يجب استشارة الطبيب قبل إدخالها فى النظام الغذائي اليومي لتحديد الكمية المناسبة وطريقة الطهى ومدى تفاعلها مع الأدوية.