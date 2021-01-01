فيديو .. أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية والأحوال الجوية غير مستقرة

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أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية

عرضت فضائية “تن” مقطع فيديو عن، أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية اليوم.

وشهدت الساعات الأخيرة حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، فقد شهد أمس ارتفاع فى درجات الحرارة، وصلت لـ 28 درجة، واليوم حدث انخفاض، وسجلت درجة الحرارة اليوم 20 درجة بـ انخفاض 8 درجات، وكشفت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم هو ذروة التقلبات الجوية، وأنه من غدًا الأرعاء هناك ارتفاع فى درجات الحرارة.

وحذرت الأرصاد من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية خلال الـ 48 ساعة الحالية، فاليوم هناك انخفاض، وفرص لـ سقوط الأمطار، قد تصل فى بعض المناق لـ سيول، وغدًا سيكون هناك ارتفاع، وأمس كانت هناك ارتفاع فى درجات الحرارة.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن الفترة الحالية من العام دائما ما تشهد تقلبات جوية وارتفاعا وانخفاضا في درجات الحرارة.

المصدر: تن

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