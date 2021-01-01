يحذر رئيس منصة «الواتساب» من حظر التطبيق في بريطانيا

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قال ويل كاثكارت رئيس منصة المراسلة الواتساب، أنه يفضل حظر التطبيق في بريطانيا عن إضعاف أمنه كجزء من تشريع الإنترنت الجديد الرائد لحكومة المملكة المتحدة.



أضاف ويل كاثكارت، أنه سيرفض الامتثال لقانون الأمان عبر الإنترنت إذا رفضت الحكومة التشفير «من طرف إلى طرف».



وفي حديثه قبل اجتماع مع المشرعين في المملكة المتحدة لمناقشة القانون المقترح، وصف مشروع القانون بأنه أكثر التشريعات إثارة للقلق التي تتم مناقشتها حاليًا في العالم الغربي.

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قال، "يعمل التشفير من طرف إلى طرف على تأمين الرسائل والتأكد من أنه لا يمكن قراءتها إلا من يرسلها ويستقبلها.تابع "لا يمكن لـ واتساب رؤية الرسائل المرسلة عبر خدمته الخاصة، وبالتالي لا يمكنه الامتثال لطلبات تطبيق القانون إما لتسليمها لأغراض مكافحة الإرهاب أو لتحديد وإزالة مواد الاعتداء على الأطفال، على سبيل المثال.قال، أن تقويض خصوصية رسائل WhatsApp في المملكة المتحدة من شأنه أن يفعل ذلك لجميع مستخدميها في جميع أنحاء العالم.وأضاف «كاثكارت»: "الحقيقة هي أن مستخدمينا في جميع أنحاء العالم يريدون التشفير والأمن.وذكر "98% من مستخدمينا هم من خارج المملكة المتحدة، إنهم لا يريدون منا تقليل أمان التطبيق، وكمسألة مباشرة، سيكون اختيارًا غريبًا لنا أن نختار خفض أمان بطريقة تؤثر على 98% من المستخدمين".ظل مشروع قانون الأمان عبر الإنترنت يشق طريقه عبر البرلمان منذ نشره في شكل مسودة في مايو 2021، إنه مصمم للمساعدة في تضييق التصيد عبر الإنترنت والأشكال غير القانونية للمواد الإباحية من خلال وضع مزيد من المسؤولية على الأنظمة الأساسية التي يستخدمها مستخدمو الإنترنت.وكجزء من هذا، فإنه يسمح لحكومة المملكة المتحدة أو هيئة تنظيم الاتصالات Ofcom بمطالبة الشركات بفحص محتويات الرسائل المرسلة عبر أنظمتها الأساسية بحثًا عن محتوى غير قانوني.ومع ذلك ، فإن القيام بذلك من المحتمل أن يجبرهم على إضعاف إجراءاتهم الأمنية أو التخلص منها.أصرت الحكومة على أن مشروع القانون "لا يمثل حظرًا على التشفير من طرف إلى طرف" وأنه "يمكننا ويجب علينا" الخصوصية وسلامة الطفل.