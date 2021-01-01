تختبر إنستاجرام ميزة لتشجيع الإكثار من مشاركة مقاطع ريلز

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تختبر إنستاجرام ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الوصول بسرعة إلى مقاطع الفيديو القصيرة (ريلز) Reels التي شاركوها حديثًا مع الأصدقاء، وذلك في مسعى منها لتشجيعهم على إعادة نشرها أكثر من مرة.



ونشر حساب من تركيا يُسمى Dijital A?lar منشورًا على موقع تويتر عن الميزة التي تعرض صفًا من مقاطع الفيديو القصيرة (ريلز) أعلى قسم الرسائل الخاصة DMs تحت عنوان (المشاركات الأخيرة) Latest Shares.



وتُوضِّح لقطات الشاشة التي نشرها الحساب أن المنشورات المُشارَكة ستعرض أيضًا صورًا رمزية للأصدقاء الذين شوركت معهم مقاطع الفيديو القصيرة. وإن شارك المستخدم مقطع فيديو قصيرًا واحدًا عدة مرات، فسيُعرض مرة واحدة فقط مع الصورة الرمزية لآخر صديق شُوركت معه.

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وأكدت إنستاجرام تطوير هذه الميزة لموقع (تك كرنتش) TechCrunch في بيان، إذ قال متحدث باسم (ميتا): «إننا نطرح تحسينات على كيفية البحث عن مقاطع الفيديو القصيرة (ريلز) التي شُوركت سابقًا وإعادة اكتشافها في الرسائل».ومع ذلك، لم تحدد الشركة هل تعرض الميزة مشاركات أخرى غير مقاطع الفيديو القصيرة (ريلز) في قسم المشاركات الأخيرة. كما أنها لم تذكر أي تفاصيل عن جدول الإطلاق.ويُعتقد أنه ليس من المستغرب أن إنستاجرام لم تُضمّن أنواعًا أخرى من المحتوى من المنشورات، خاصةً أن الشركة ركزت كثيرًا خلال السنوات الماضية على مقاطع الفيديو القصيرة في إطار منافستها مع خدمات، مثل: تيك توك، حتى أنها أعلنت العام الماضي أن أي فيديو تقل مدته عن 15 دقيقة سيُعرض كمنشور (ريلز).كما يُعتقد أن الفكرة وراء هذا الاختبار الجديد هي جعل المستخدمين وأصدقاءهم يشاركون مقاطع الفيديو القصيرة ويشاهدونها بانتظام، ذلك أن كثرة المشاهدة لمقاطع الفيديو هذه تؤدي إلى رؤية مزيد من الإعلانات، وهذا ما تريده إنستاجرام.يُشار إلى أن شركة ميتا أعلنت قبل أيام عن إيقاف برنامج الحوافز المالية لمنشئ مقاطع الفيديو القصيرة (ريلز) على كل من فيسبوك وإنستاجرام، وهو البرنامج الذي كانت تدفع الشركة بموجبه مبالغ شهرية لمنشئي المحتوى عند تراكم المشاهدات لمحتواهم.وقال متحدث باسم ميتا لموقع (بيزنس إنسايدر) Business Insider، إن الشركة تعمل على تطوير مجموعة من الأدوات والحلول الجديدة لمساعدة منشئي المحتوى على تحقيق دخل ثابت.