طرق للاستماع إلى Apple Podcasts في هواتف أندرويد

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تُعد خدمة Apple Podcasts أحد أشمل وأفضل خدمات البودكاست المجانية، إذ تحتوي على ملايين المدونات الصوتية التي يمكن لجميع مُستخدمي أجهزة آبل الاستماع إليها فهي خدمة متوفرة حصرًيا في أجهزة آبل، ولا يمكن للجميع الوصول إلى المدونات الصوتية المتوفرة فيها. ولكن هناك بعض الطرق التي يمكن من خلالها الوصول إلى بعض المدونات الصوتية المتاحة في آبل بودكاست عبر الويب وتطبيقات أخرى متاحة لمُستخدمي أندرويد.



فإذا كنت من مُستخدمي هواتف أندرويد وترغب في الاستماع إلى بودكاست متوفر في Apple Podcasts يمكن تجربة إحدى الطرق التالية:



1- استمع إلى البودكاست عبر iTunes Preview في متصفح الويب:

يمكنك تصفح قائمة فئات البودكاست المتوفر في (Apple Podcasts) واختيار البودكاست المفضل لديك للاستماع إليه عبر iTunes Preview باستخدام أحد متصفحات الويب في هاتف أندرويد. انتقل إلى podcasts.apple.com في هاتفك وتصفح الفئات المختلفة المتاحة. حدد أي فئة واختر البودكاست الذي تريد الاستماع إليه. بعد الوصول إلى صفحة البودكاست، تصفح الحلقات المتاحة واضغط فوق زر التشغيل للبدء بالاستماع.

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الأمر السلبي الوحيد هو أن واجهة المستخدم تبدو قديمة ويصعب التنقل فيها من شاشة الهاتف. ومع ذلك، من الجيد أن تعرف أن هذا iTunes Preview يسمح لك بالاستماع إلى Apple Podcasts في هاتف أندرويد.2- استمع إلى Apple Podcasts من الموقع الرسمي للمدونات الصوتية:العديد من المدونات الصوتية لها موقع ويب مخصص حيث يمكنك مشاهدة أحدث الحلقات. ابحث عبر الإنترنت عن اسم بودكاست معين متوفر في آبل بودكاست، وستجد موقع الويب الرسمي التابع له. وبالرغم من أن هذه الطريقة سهلة، سيتعين عليك زيارة مواقع ويب مختلفة للوصول إلى أكثر من بودكاست واحد في هاتف أندرويد.3- استمع إلى البودكاست المفضل لديك في يوتيوب:خيار آخر للاستماع إلى البودكاست هو تطبيق يوتيوب، حيث تضاف العديد من حلقات البودكاست المتوفرة في Apple Podcasts. المشكلة الوحيدة في استخدام تطبيق يوتيوب هي عدم القدرة على تشغيل مقاطع الفيديو في الخلفية ولن تتمكن من إغلاق هاتفك أثناء الاستماع إلى البودكاست أو زيارة تطبيقات أخرى. ولكن، يمكنك الاشتراك في خدمة يوتيوب بريميوم وسيكون لديك إمكانية الوصول إلى هذه الميزة وغيرها العديد من الميزات الأخرى.4- استمع إلى البودكاست المفضل لديك عبر Google Podcasts:5 طرق للاستماع إلى Apple Podcasts في هواتف أندرويدعن طريق تطبيق Google Podcasts يمكنك الاستماع إلى العديد من المدونات الصوتية المتاحة في Apple Podcasts التي نُشرت في الويب أيضًا. لكن على عكس تطبيقات البودكاست الأخرى، لا يستضيف تطبيق Google Podcasts المحتوى. بل بوفر فقط واجهة للبحث عن البودكاست المنشور في مواقع الويب المختلفة. يمكنك تشبيهه هذا التطبيق ببحث جوجل، ولكنه مخصص للبحث عن البودكاست.للبدء بالاستماع إلى البودكاست في تطبيق (جوجل بودكاست) Google Podcasts ثبت التطبيق من متجر جوجل، ثم انقر فوق تبويب Explore. وأدخل اسم البودكاست الذي ترغب في الاستماع إليه.يمكنك الاشتراك في البودكاست المفضل لديك في تطبيق جوجل بودكاست، مما يسمح لك بالبقاء على اطلاع دائم بأحدث الحلقات عبر تبويب Home. يمكنك أيضًا تنزيل الحلقات للاستماع إليها بدون إنترنت، تمامًا كما هو الحال مع Apple Podcasts.5- استمع إلى Apple Podcasts عبر تطبيقات بودكاست التابعة لجهات خارجية:هناك مجموعة متنوعة من تطبيقات البودكاست المتاحة لمُستخدمي أندرويد مثل: Spotify و Pocket Casts و Stitcher، تحتوي هذه التطبيقات على مجموعة متنوعة من المدونات الصوتية، ومن المحتمل أن تجد البودكاست المفضل لديك من Apple Podcasts في أحد هذه التطبيقات.