جوجل تحقق نموًا كبيرًا في سوق الساعات الذكية..بفضل Pixel Watch ..

حصلت شركة جوجل للمرة الأولى على الترتيب الثاني في سوق الساعات الذكية بفضل ساعتها التي طرحتها العام الماضي Pixel Watch، وذلك وفقًا لإحصائيات الربع الرابع من عام 2022 التي نشرتها شركة Canalys المتخصصة بدراسات السوق.
وأشارت الدراسة إلى أن التقدم الذي حققته جوجل في هذا السوق يعود إلى استحواذها على شركة Fitbit إضافةً إلى مبيعاتها من الساعة الذكية Pixel Watch. وتشمل الدراسة إضافةً إلى الساعات الذكية، أساور تتبع النشاط الرياضي كتلك التي تنتجها شركة Fitbit.
واستحوذت جوجل على 8% من الحصة السوقية للربع الأخير من عام 2022، صاعدةً إلى الترتيب الثاني بعد آبل التي حققت 27.5% من المبيعات. ومن الجدير بالذكر أن جوجل كانت تحتل الترتيب الرابع في الإحصائية نفسها التي صدرت في عام 2021. وقالت الدراسة إن جوجل صعدت بنسبة تُقدر بقرابة 16% منذ إصدارها للساعة الذكية Pixel Watch، وأضافت أن جوجل شحنت 880,000 ساعة خلال الربع الأخير من العام الماضي، وهو ما يشكل 22% من مجموع ما شحنته الشركة خلال الفترة نفسها والذي وصل إلى 4 ملايين جهاز قابل للارتداء.
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