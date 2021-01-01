جوجل تحقق نموًا كبيرًا في سوق الساعات الذكية..بفضل Pixel Watch ..



Pixel Watch Pixel Watch

حصلت شركة جوجل للمرة الأولى على الترتيب الثاني في سوق الساعات الذكية بفضل ساعتها التي طرحتها العام الماضي Pixel Watch، وذلك وفقًا لإحصائيات الربع الرابع من عام 2022 التي نشرتها شركة Canalys المتخصصة بدراسات السوق.



وأشارت الدراسة إلى أن التقدم الذي حققته جوجل في هذا السوق يعود إلى استحواذها على شركة Fitbit إضافةً إلى مبيعاتها من الساعة الذكية Pixel Watch. وتشمل الدراسة إضافةً إلى الساعات الذكية، أساور تتبع النشاط الرياضي كتلك التي تنتجها شركة Fitbit.



واستحوذت جوجل على 8% من الحصة السوقية للربع الأخير من عام 2022، صاعدةً إلى الترتيب الثاني بعد آبل التي حققت 27.5% من المبيعات. ومن الجدير بالذكر أن جوجل كانت تحتل الترتيب الرابع في الإحصائية نفسها التي صدرت في عام 2021. وقالت الدراسة إن جوجل صعدت بنسبة تُقدر بقرابة 16% منذ إصدارها للساعة الذكية Pixel Watch، وأضافت أن جوجل شحنت 880,000 ساعة خلال الربع الأخير من العام الماضي، وهو ما يشكل 22% من مجموع ما شحنته الشركة خلال الفترة نفسها والذي وصل إلى 4 ملايين جهاز قابل للارتداء.

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ويأتي تقدم شركة جوجل في هذا السوق رغم تراجع مبيعات Fitbit بنسبة 25% خلال العام الماضي مقارنةً بالعام الذي يسبقه.ويُذكر أن جوجل كانت قد أدخلت بعض التغييرات على أجهزة Fitbit منذ استحواذها على الشركة في عام 2019، إذ أعلنت عن إلغاء بعض الميزات غير الأساسية، كما سحبت دعم مُساعد جوجل الشخصي Google Assistant من ساعات Fitbit عبر تحديثٍ أصدرته في أغسطس الماضي، فيما يبدو أنها خطوة لحصر هذه الميزة في ساعة Pixel Watch فقط، وهو ما أثار حفيظة الكثير من المستخدمين.ويُعتبر ما حققته جوجل من خلال ساعة Pixel Watch التي طرحتها العام الماضي تقدمًا كبيرًا للشركة في هذا المجال، وذلك بالنظر إلى شبكة التوزيع المحدودة التي وفرتها جوجل لساعتها، إذ لا تتوفر الساعة بشكلٍ رسمي إلا في تسع دول، في حين تتوفر ساعة آبل المُنافسة Apple Watch في أكثر من 60 دولة، وساعة سامسونج Galaxy Watch في أكثر من 31 دولة. كما تُعتبر ساعة Pixel Watch أعلى سعرًا من معظم المُنتجات التي تنتمي إلى الفئة نفسها.