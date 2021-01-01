تعمل سامسونج على تحديثٍ كبير لكاميرا هواتف Galaxy S23



Galaxy S23 Galaxy S23

تعمل شركة سامسونج على التحضير لتحديثٍ كبير يُركّز على تحسين الكاميرا في سلسلة هواتفها الأخيرة Galaxy S23، ومن المتوقع أن يحل التحديث القادم مجموعة من المشاكل إضافةً إلى تقديم تحسينات وميزات جديدة.



وتُعتبر كاميرا هاتف Galaxy S23 Ultra التي تتمتع بحساسٍ كبير بدقة 200 ميجابكسل، واحدةً من أفضل الكاميرات المتوفرة في الهواتف الذكية اليوم، إلا أن العديد من مُستخدمي الهاتف اشتكوا من مجموعة مشاكل من أهمها ظهور الصور بوضوح أقل من المتوقع في بعض الحالات، وبُطئ سرعة الغالق Shutter وهو ما يعني وجود تأخيرٍ ملحوظ بين لحظة الضغط على زر التصوير، ولحظة التقاط الصورة بشكلٍ فعلي.



ووفقًا لما نشره موقع SamMobile المتخصص بأخبار شركة سامسونج، تستعد سامسونج لإطلاق تحديثٍ جديدٍ خلال الشهر الجاري لكل من هواتف Galaxy S23 و +Galaxy S23 و Galaxy S23 Ultra، يجلب تحسيناتٍ على نوعية الصورة وزيادةً في سرعة الغالق. كما من المُنتظر أن يُحسّن التحديث من جودة التقاط الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة، إذ يشتكي المستخدمون من تدنّي جودة معالجة تلك الصور، إذ تميل خوارزميات سامسونج إلى المبالغة في معالجة الصورة وفي زيادة حدّتها، ما يؤدي إلى ظهور تأثيرات غير مرغوبة تؤثر على نوعية الصورة.

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وكانت سامسونج قد أصدرت الشهر الماضي تحديثًا لواجهتها يحمل الرقم One UI 5.1، قدمت فيه عددًا من التحسينات على الكاميرا ومعرض الصور، من أهمها إمكانية تعديل درجة لون البشرة في صور السيلفي، وحدثت ميزة تحسين الصور Remastering عبر الإزالة التلقائية للظلال والانعكاسات، وسهلت الوصول إلى تطبيق Expert RAW لمعالجة الصور، إذ أصبح الوصول له متاحًا من خلال قائمة التحكم في تطبيق الكاميرا.وبشكلٍ مُنفصل، حدثت سامسونج الشهر الماضي تطبيق Camera Assistant الذي يُقدم عددًا من الميزات الإضافية لتطبيق الكاميرا الموجود في هواتفها. وقدم التحديث وسائل تحكّم أكثر دقة تسمح بتعديل درجة حدّة الصور المُلتقطة Sharpening. كما يقدّم التطبيق خيارًا لتحسين سرعة التقاط الصورة عبر التحكّم بسرعة الغالق، إذ يمكن للمُستخدم إما اختيار التقاط الصورة بأسرع شكل ممكن بمُجرد الضغط على الزر، وهو ما يأتي على حساب التقليل من جودة الصورة المُلتقطة، أو اختيار الموازنة ما بين السرعة والجودة، أو اختيار التركيز على الجودة على حساب التقاط الصورة بشكل أبطأ نسبيًا.موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:ويبدو أن التحديث المُنتظر سيجلب بعض ميزات تطبيق Camera Assistant إلى تطبيق الكاميرا الرسمي، وخاصةً التحسينات على سرعة الغالق. ولم تُعلن سامسونج عن الموعد الدقيق لإرسال التحديث لكن تشير المعلومات إلى احتمال وصوله قبل نهاية الشهر الجاري.