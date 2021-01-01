تعمل سامسونج على تحديثٍ كبير لكاميرا هواتف Galaxy S23

تعمل شركة سامسونج على التحضير لتحديثٍ كبير يُركّز على تحسين الكاميرا في سلسلة هواتفها الأخيرة Galaxy S23، ومن المتوقع أن يحل التحديث القادم مجموعة من المشاكل إضافةً إلى تقديم تحسينات وميزات جديدة.
وتُعتبر كاميرا هاتف Galaxy S23 Ultra التي تتمتع بحساسٍ كبير بدقة 200 ميجابكسل، واحدةً من أفضل الكاميرات المتوفرة في الهواتف الذكية اليوم، إلا أن العديد من مُستخدمي الهاتف اشتكوا من مجموعة مشاكل من أهمها ظهور الصور بوضوح أقل من المتوقع في بعض الحالات، وبُطئ سرعة الغالق Shutter وهو ما يعني وجود تأخيرٍ ملحوظ بين لحظة الضغط على زر التصوير، ولحظة التقاط الصورة بشكلٍ فعلي.
ووفقًا لما نشره موقع SamMobile المتخصص بأخبار شركة سامسونج، تستعد سامسونج لإطلاق تحديثٍ جديدٍ خلال الشهر الجاري لكل من هواتف Galaxy S23 و +Galaxy S23 و Galaxy S23 Ultra، يجلب تحسيناتٍ على نوعية الصورة وزيادةً في سرعة الغالق. كما من المُنتظر أن يُحسّن التحديث من جودة التقاط الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة، إذ يشتكي المستخدمون من تدنّي جودة معالجة تلك الصور، إذ تميل خوارزميات سامسونج إلى المبالغة في معالجة الصورة وفي زيادة حدّتها، ما يؤدي إلى ظهور تأثيرات غير مرغوبة تؤثر على نوعية الصورة.
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