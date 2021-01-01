تُظهر صور مُسربة هاتف Pixel 7a من جميع الزوايا

نشر أحد المواقع الفيتنامية صورًا مسرّبة واضحة لما قال إنها نسخة تجريبية من هاتف جوجل القادم من الفئة المتوسطة Pixel 7a. وكشف الموقع أن الهاتف الجديد سيأتي بذاكرة عشوائية أكبر بسعة 8 جيجابايت وشاشة ذات مُعدل تحديث أعلى يصل إلى 90 هرتز مقارنةً بهاتف العام الماضي من الفئة نفسها Pixel 6a.
ويُظهر التسريب أن الهاتف المُنتظر يبدو مُشابهًا من حيث الشكل لهاتف Pixel 6a، ويحمل شاشةً بالقياس نفسه الذي يبلغ 6.1 بوصات، ومصنوعٌ من موادٍ عالية الجودة. كما يحافظ الهاتف الجديد على تصميم الكاميرات الخلفية ومقاومة الماء والغبار. ويحمل الهاتف كاميرتين من الخلف بدقة 12 ميجابكسل لكل منهما، الأولى هي كاميرا قياسية والثانية مزودة بعدسة ذات زاوية تصوير عريضة.
ولم يكشف التسريب عن سرعة شحن الجهاز أو حجم البطارية. وكان هاتف Pixel 6a قد جاء ببطارية سعتها 4410 ميلي أمبير/ساعة قدمت أداءً ممتازًا. ومن المُنتظر أن نرى إذا ما كانت جوجل ستزود هاتفها الجديد ببطارية أكبر لدعم شاشته ذات معدل التحديث الأعلى دون التضحية بعمر البطارية.
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