كل ما تريد معرفته عن مبادرة حماية المواطنين من الجرائم الإلكترونية

كشفت أسماء صابر، مديرة مبادرة «المواطنة الرقمية» بوزارة الاتصالات، الخدمات التي تقدمها المبادرة لحماية المواطنين من الجرائم الإلكترونية.
وقالت «صابر» خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «دي إم سي»، الأحد، إن المبادرة تهدف للتوعية بالمهارات التي يجب أن يمتلكها كل مواطن يتعامل مع الإنترنت، موضحة أن هناك مهارات مهمة يجب الإلمام بها مثل الهوية الرقمية والبصمة الرقمية التي يتركها كل شخص على أجهزة الكمبيوتر.
وأضافت أن مخاطر التعامل مع الإنترنت تنقسم لقسمين أساسيين، هما الجرائم الرقمية مثل التصيد والابتزاز وانتحال الشخصية أو نشر المحتوى غير اللائق، وبالإضافة للمخاطر النفسية والجسمانية والتي تتأثر من استخدام الإنترنت لمدة أكثر من المسموح بها.
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