كل ما تريد معرفته عن مبادرة حماية المواطنين من الجرائم الإلكترونية

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كشفت أسماء صابر، مديرة مبادرة «المواطنة الرقمية» بوزارة الاتصالات، الخدمات التي تقدمها المبادرة لحماية المواطنين من الجرائم الإلكترونية.



وقالت «صابر» خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «دي إم سي»، الأحد، إن المبادرة تهدف للتوعية بالمهارات التي يجب أن يمتلكها كل مواطن يتعامل مع الإنترنت، موضحة أن هناك مهارات مهمة يجب الإلمام بها مثل الهوية الرقمية والبصمة الرقمية التي يتركها كل شخص على أجهزة الكمبيوتر.



وأضافت أن مخاطر التعامل مع الإنترنت تنقسم لقسمين أساسيين، هما الجرائم الرقمية مثل التصيد والابتزاز وانتحال الشخصية أو نشر المحتوى غير اللائق، وبالإضافة للمخاطر النفسية والجسمانية والتي تتأثر من استخدام الإنترنت لمدة أكثر من المسموح بها.

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وأوضحت أنه إذا كان المواطن واعي بشكل كافي بكيفية حماية بياناته الشخصية يستطيع تجنب كثير من المخاطر التي قد يتعرض لها أثناء تعامله مع العالم الرقمي.وأشارت إلى أن المبادرة ستعمل من خلال منصة إلكترونية اسمها منصة «واعي دوت نت»، حيث تعمل الوزارة على بناء هذه المنصة وتزويدها بمحتوى موثوق فيه باللغة العربية لجميع الفئات المستهدفة والتي تشمل الأطفال من سن 6 سنوات لـ11 سنة ومن سن 11 لـ15 سنة والشباب والمرأة والمسنين.وأكدت أن المرأة تواجه المرأة تتعرض للمخاطر الإلكترونية ضعف الرجل، حيث تتأثر نفسيًا بتلك المخاطر وقد لا تسير في الإجراءات القانونية التي تساعدها على إثبات حقها.