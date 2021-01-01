GPT-4 الجديد أقوى من السابق بـ100 ترليون نوع من البيانات .. يكتب كتباً ويُنتج أفلاماً

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عالم جديد من التقنيات المتطورة والتكنولوجيا سيُضاف لعالمنا الحالي الأسبوع المُقبل وهو GPT-4، نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد ذو اللغة الضخمة، والمهام الكُبرى.



جاء الإصدار الجديد من شركة OpenAI بتطوير نموذج للذكاء الاصطناعي يفوق قدرات ChatGPT الذي أثار فضول العالم بحثاُ وتجربة، ليأتي اليوم في ثوب جديد قادر على إنجاز مهام أكبر توفر على الإنسان جهداً ووقتاُ.



وما يميزه عن ChatGPT صاحب أكبر عدد من المستخدمين بجميع أنحاء العالم حيث تجاوز الـ100 مليون مستخدم في شهراً واحداً من تاريخ إصداره، أن الإصدار السابق لـ ChatGPT مبني على نظام GPT 3.5 الذي يستخدم 175 مليار من البيانات.

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أما نموذج الذكاء الاصطناعي الأحدث GPT-4 يتضمن 100 تريليون من البيانات. وهو ما يجعله قادراً على إصدار إنتاجية ضخمة تواكب المجتمع بجميع تخصصاته. فسيكون قادرًا على معالجة أنواع متعددة من البيانات بما في ذلك مقاطع الفيديو والصور والأصوات والأرقام وغيرها، فيتطرق الأمر لكتابة سيناريو الفيلم، والإنتاج، بل يعمل على كتابة كتاب مصور بالكامل من 200 صفحة من البداية إلى النهاية في يوم واحد، وبالفعل نجح بالتجربة.GPT-4 الذكاء الإصطناعي سيبني فيلماً دون بشرلم يقف الأمر كالسابق عند الكتابة والموسيقى، بل اصبح لديه القدرة على إنشاء ممثلين للفيلم، فسيكون قادراً على إنتاج عمل فني على سبيل المثال أفلام السينما أو الكارتون، بداية من صنع الحوار لصنع الممثلين ذاتهم للمونتاج وضبط الصوت والمقاطع وصولاً لعرضها على الجماهير دون توظيف ممثلين من الحياة الحقيقة بل دون تدخل بشري من الاساس.وفقًا لـ لحديث المدير الفني « أندرياس براون »، كبير التكنولوجيا في « Microsoft Germany » قال سيكون لدينا نماذج متعددة الوسائط تقدم إمكانيات مختلفة تمامًا - على سبيل المثال مقاطع الفيديو فسيكون قادر على استخلاص المعلومات من مجموعة متنوعة من أنواع المصادر وهو نموذج يمكنه الاعتماد على البيانات من النص والصور. وقمنا باختبارها بالفعل. تبعاً لحواره في موقع التقنية العالمي « Tech Monitor ».وعنديث الشركة الأم المنتجة للنموذج « OpenAI» قالت في التقرير ذاته "إن GPT-4 متوفر الآن في وضع المعاينة، ويمكن الآن إدماجه بالتطبيقات المختلفة بما في ذلك تحسين برامج الروبوت الحالية للتعامل مع الأسئلة غير المتوقعة ، منها قد يتم استخدامه في محادثات مركز الاتصال وخدمة العملاء ليوفر خدمات أسرع من السابق.