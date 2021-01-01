مواصفات «جوليا» الكهربائية من «ألفا روميو»..1000 حصان وتشحن في 18 دقيقة..



ألفا روميو ألفا روميو

تخطط «ألفا روميو» الإيطالية لإطلاق نسخة كهربائية من «جوليا Giulia»، كثاني سيارة كهربائية في مجموعة الشركة، بحلول عام 2025.



«جوليا» الكهربائية ستتوفر بـ3 نسخ، الأولى بقوة 345 حصان، والثانية فيلوتشي بقوة 790 حصان، والثالثة كوادريفوليو بقوة 1000 حصان تقريبًا، بالإضافة إلى نظام دفع رباعي.



وستعتمد «ألفا روميو جوليا» الكهربائية على منصة «STLA»، بمنظومة 800 فولت، وبطارية يصل مداها إلى 700 كم، مع شحن سريع، يستغرق 18 دقيقة للوصول بطاقة البطارية من 10 إلى 80%.

قد يعجبك أيضا...

وبالنسبة للتصميم، فمن المحتمل أن يتحول هيكلها من السيدان المعتادة إلى هيكل آخر، وفقًا لتصريحات المدير التنفيذي للعلامة، الذي وصفها بأنها ستكون «ألفا روميو التي نريدها جميعًا».وستزيح «ألفا روميو» الستار عن أولى سياراتها الكهربائية خلال عام، وقد تكون سيارة سيدان أو سيارة رياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، وستليها «جوليا»، ثم نسخة ستيلفيو الكهربائية الـ«SUV»، ثم سيارة سيدان كهربائية أكبر في عام 2027.