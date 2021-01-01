مواصفات «جوليا» الكهربائية من «ألفا روميو»..1000 حصان وتشحن في 18 دقيقة..

تخطط «ألفا روميو» الإيطالية لإطلاق نسخة كهربائية من «جوليا Giulia»، كثاني سيارة كهربائية في مجموعة الشركة، بحلول عام 2025.
«جوليا» الكهربائية ستتوفر بـ3 نسخ، الأولى بقوة 345 حصان، والثانية فيلوتشي بقوة 790 حصان، والثالثة كوادريفوليو بقوة 1000 حصان تقريبًا، بالإضافة إلى نظام دفع رباعي.
وستعتمد «ألفا روميو جوليا» الكهربائية على منصة «STLA»، بمنظومة 800 فولت، وبطارية يصل مداها إلى 700 كم، مع شحن سريع، يستغرق 18 دقيقة للوصول بطاقة البطارية من 10 إلى 80%.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!