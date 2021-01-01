9 علامات لتلف حساس الكرنك بسيارتك

حساس الكرنك أو حساس عمود الكرنك أو مستشعر موضع العمود المرفقي هو حساس مسؤول عن جمع البيانات من تروس عمود الكرنك، ثم إرسالها لوحدة التحكم بالسيارة، لحساب توقيت الإشعال وتوقيت حقن الوقود.
يتسبب تلف حساس الكرنك في علامات عدةٍ، تتشابه مع علامات تلف أجزاء عدة من السيارة، لذا يجب مع ظهور تلك العلامات الكشف على السيارة باستخدام الكومبيوتر، وهو ما أصبح متوفرًا في كافة مراكز الخدمة مؤخرًا.
وفي السطور التالية نقدم لكم علامات تلف الحساس، والتي يجب فور ظهورها التوجه والكشف على السيارة، لتغيير الحساس والحفاظ على أجزاء المحرك الداخلية من التعرض للتلف.
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