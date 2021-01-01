تقدم «فورد» بوما الجديدة بمحرك 1000 سي سي



فورد بوما فورد بوما

قدمت شركة «فورد» سيارتها بوما ST الكروس أوفر ذات الطب الرياضي باختيار جديد لمحركها العامل بتقنية Ecoboost، للتعزيز من أدائها مع الاستعانة بالتقنية الكهربائية.



أقوى 1000 سي سي من فورد



تحمل بوما محرك 3 سلندر Ecoboost سعة 1000 سي سي بقوة 168 حصان وعزم 248 نيوتن.متر، ما يعتبر الأقوى في تشكيلة فورد ذات نفس السعة؛ بل وتماثل قدرته بعض المحركات الأخرى ذات السعة الأكبر ويرتبط بناقل حركة ثنائي التعشيق 7 سرعات يمكن التحكم به عبر بدالات خلف عجلة القيادة للتسارع من الصفر إلى 100 كم/س خلال 7.4 ثوان.

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وتم ضبط ناقل الحركة Powershift، لتوفير أفضل أداء الرياضي حيث يمكنه الانتقال لسرعة أقل بثلاثة تروس عن الضغط الزائد على دواسة الوقود في أثناء تفعيل وضعية القيادة الرياضية، بينما تتمتع كل سرعة بنسب طويلة لاستخراج أعلى أداء من المحرك.ودعم المحرك معزز كهربائي Mild Hybrid ببطارية 48 فولت ومولد صغير يوفر قوة إضافية حتى 10 حصان، ما يساعد في تخفيض الاستهلاك وتحسين الاستجابة.تعديلات ميكانيكية تنقل الأداء لمستوى أعلىزودت بوما ST بديسكات أكبر للفرامل عن تلك الموجودة بنسختها القياسية لتجنب فرط السخونة، بينما أعيد ضبط نسبة التوجه لتزيد سرعة الاستجابة بنسبة 25% داخل المنعطفات عن الفئة العادية، ويساهم في ذلك نظام Torque Vectoring لتوزيع العزم على العجلات الأربع، كما تزيد مقاومة الشاسيه للالتواء بنسبة 50% عن أولى فئات بوما وساعد جنوط الـ19 بوصة على الاحتفاظ بالاتزان.تصميم مميز بطابع رياضي وخواص متطورةقدمت بوما ST بدرجة الأزرق الفاتح التي اشتهرت بها Focus RS، أقوى نسخ الهاتشباك المدمجة، وظهرت السيارة بموزع هواء أمامي بارز، ما زاد قوى الضغط السفلية بنسبة 80%، أي أن التصميم يوظف الهواء لرفع الثبات بشكل ملحوظ، عمل على دعم الانسيابية أيضًا الجناح ومشتت الهواء الخلفيين وساعدت الفتحات الكبيرة بالمقدمة على تعزيز تبريد المحرك بالتالي رفع أدائه.