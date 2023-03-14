سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الثلاثاء 14-3-2023

سعر الذهب اليوم في مصر سجل حالة من الارتفاع بقيمة 10 جنيهات في سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في سوق الصاغة المصرية، بينما ارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم بنحو 80 جنيهًا، بينما على الصعيد العالمي انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 مارس داخل العقود الآجلة بنسبة 0.19% دولار، وفي العقود الفورية بقيمة 0.16% دولار، بفعل هبوط مؤشر الدولار عالميًا.
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023
وفي السطور التالية يستعرض «المصري اليوم» آخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023 داخل سوق الصاغة المصرية، بعد انخفاض مؤشر الدولار عالميًا، ولمعرفة تحديثات المعدن الأصفر لحظة بلحظة (أضغط هنا).
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