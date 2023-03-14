سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الثلاثاء 14-3-2023

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الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر سجل حالة من الارتفاع بقيمة 10 جنيهات في سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في سوق الصاغة المصرية، بينما ارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم بنحو 80 جنيهًا، بينما على الصعيد العالمي انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 مارس داخل العقود الآجلة بنسبة 0.19% دولار، وفي العقود الفورية بقيمة 0.16% دولار، بفعل هبوط مؤشر الدولار عالميًا.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023

وفي السطور التالية يستعرض «المصري اليوم» آخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023 داخل سوق الصاغة المصرية، بعد انخفاض مؤشر الدولار عالميًا، ولمعرفة تحديثات المعدن الأصفر لحظة بلحظة (أضغط هنا).

سعر الذهب اليوم عيار 24
ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 مارس داخل سوق الصاغة المصرية، ليسجل سعر الذهب اليوم عيار 24 قيمة 2171 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 21
ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 مارس داخل سوق الصاغة المصرية، ليسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 قيمة 1900 جنيهًا.

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سعر الذهب اليوم عيار 18
ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 مارس داخل سوق الصاغة المصرية، ليسجل سعر الذهب اليوم عيار 18 قيمة 1629 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 14 مارس
ارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 14 مارس داخل سوق الصاغة المصرية، ليسجل سعر 15200 جنيهًا.

المصدر: المصرى اليوم

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