أسعار العملات فى مصر اليوم الثلاثاء 14-3-2023 ببداية التعاملات في البنوك المصرية



أسعار العملات أسعار العملات

سجلت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 14-3-2023، ببداية التعاملات اليومية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري تباينًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري، وينشر موقع «جريدة المال» في هذا التقرير التالي سعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي» بحسب متوسط السعر في البنك المركزي، وعدد من البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.



أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.



سعر اليورو اليوم: 32.89 جنيه للشراء، و 33.00 للبيع.

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سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.24 جنيه للشراء، و 37.37 للبيع.سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.55 جنيه للشراء، و 100.90 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق متوسط أسعارالعملات اليوم في البنك المركزي المصري.سعر الدولار اليوم في البنوك المصريةبنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات.بنك كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.سعر اليورو اليوم في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 32.74 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.البنك التجاري الدولي: 32.84 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.بنك كريدي أجريكول مصر: 32.84 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.بنك مصر: 32.74 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع.سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصريةبنك كريدي أجريكول مصر: 37.15 جنيه للشراء، و 37.57 للبيع.البنك التجاري الدولي: 37.15 جنيه للشراء، و 37.57 للبيع.البنك الأهلي المصري: 37.03 جنيه للشراء، و 37.45 للبيع، وفق أسعار العملات.بنك مصر: 37.03 جنيه للشراء، و 37.45 للبيع.سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصريةبنك مصر: 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.بنك كريدي أجريكول مصر: 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.البنك الأهلي المصري: 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك الصريةالبنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.97 للبيع.البنك الأهلي المصري: 96.90 جنيه للشراء، و 100.67 للبيع، وفق أسعار العملات.بنك مصر: 96.92 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع.بنك كريدي أجريكول مصر: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصريةالبنك الأهلي القطري: 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.بنك كريدي أجريكول مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.البنك الأهلي المصري: 8.37 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.