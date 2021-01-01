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إذا كنت شخصًا يسافر كثيرًا، فقد تكون على دراية بأعراض المرض غير السارة التي تصيبك أحيانًا أثناء الإجازة، ويمكن للمرض أثناء الإجازة أن يثبط معنوياتك لذلك، من الأهمية بمكان اتخاذ الاحتياطات حتى تتمكن من الاستمتاع بإجازتك دون أي حالات طبية طارئة.



وبحسب ما ذكره موقع newsbytesapp، هناك خمس نصائح لتجنب الإصابة بالمرض أثناء الإجازة.



اغسل يديك بشكل متكرر

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يمكن أن تلتقط يديك وأصابعك بكتيريا ضارة ويمكن أن تدخل جسمك وتسبب عدوى عديدة إذا لم تغسل يديك قبل الأكل.اجعل من المعتاد غسل يديك بشكل متكرر أثناء السفر أو استخدم مطهرًا يحتوي على 60? كحول على الأقل ، خاصة بعد لمس الأسطح العامة مثل المقاعد أو الدرابزين أو أزرار المصعد.تأكد من نظافة الطعام والمكاناختر دائمًا المياه المعبأة بدلاً من مياه الصنبور ، ما لم يُقترح خلاف ذلك، ويعتبر الإسهال ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى شائعة أثناء الرحلة في حالة تناول طعام ملوث.لذلك ، التزم بالمأكولات المحلية لأنها معدة جيدًا من حيث الخبرة والتجربة، وقم بتناول الأطعمة الساخنة وتجنب الأطعمة النيئة والبوفيهات، وتأكد من استخدام القفازات والملاقط للتعامل مع الطعام .تناول طعامًا مألوفًا بدلاً من التجربةتجربة الطعام والقفز مباشرة في وعاء به مكونات غير مألوفة يمكن أن يسبب اضطراب في المعدة، ويمكن أن يؤدي عدم تحمل الطعام إلى تهيج الجهاز الهضمي ويسبب الإسهال والغثيان والقيء وآلام المعدة والمغص وما إلى ذلك أثناء الإجازة.لذلك ، ابحث عن خيارات طعام مألوفة وأكثر أمانًا إذا كانت معدة حساسة.وأيضًا ، تناول الطعام في مكان مزدحم حيث أن هذه الأماكن بها معدل دوران أعلى للطعام.حافظ على نشاطك أثناء إجازتكإذا كنت ترغب في إبعاد العدوى غير المرغوب فيها خلال عطلتك ، فحاول الحفاظ على لياقتك ونشاطك واذهب للتمارين الخفيفة لتعزيز جهاز المناعة لديك والحفاظ على صحتك، ويمكنك ممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة في الجبال أو السباحة في البحيرة، والذهاب في نزهة صباحية أو رحلة في الغابة هي أيضًا طرق رائعة للبقاء نشطًا.تناول البروبيوتيكتتكون البروبيوتيك من بكتيريا جيدة ، وتحافظ على صحة جسمك وتضمن أنه يعمل بشكل فعال، ويساعد على محاربة البكتيريا السيئة ويمنع خطر الإصابة بألم المعدة والتسمم الغذائي ، وبالتالي يحسن الهضم وامتصاص العناصر الغذائية.ابدأ في تناول البروبيوتيك قبل أسبوعين على الأقل من إجازتك واستمر في تناولها طوال الرحلة لتحسين وظيفة المناعة.