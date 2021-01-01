إطلاق القمر الصناعي المصري «حورس 2» من الصين

أطلقت مصر اليوم الاثنين بنجاح القمر الصناعي (حورس 2) من قاعدة الإطلاق شمال غرب الصين، حاملا على متنه كاميرات عالية الجودة.
يلبي القمر الصناعي الجديد “حورس 2” كل متطلبات الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة 2030.
و يعد القمر حورس 2 من مجموعة الأقمار الصناعية الخاصة بالاستشعار عن بعد والتي يجرى تطويرها من خلال مشاركة كاملة لخبراء مصريين وصينيين ، موضحا أن الكاميرات عالية الدقة في كوكبة الأقمار ( حورس 1، حورس 2) سوف تساعد في معرفة البيئة المحيطة لتعظيم استخدام الموارد الطبيعية.
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