إطلاق القمر الصناعي المصري «حورس 2» من الصين

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أطلقت مصر اليوم الاثنين بنجاح القمر الصناعي (حورس 2) من قاعدة الإطلاق شمال غرب الصين، حاملا على متنه كاميرات عالية الجودة.



يلبي القمر الصناعي الجديد “حورس 2” كل متطلبات الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة 2030.



و يعد القمر حورس 2 من مجموعة الأقمار الصناعية الخاصة بالاستشعار عن بعد والتي يجرى تطويرها من خلال مشاركة كاملة لخبراء مصريين وصينيين ، موضحا أن الكاميرات عالية الدقة في كوكبة الأقمار ( حورس 1، حورس 2) سوف تساعد في معرفة البيئة المحيطة لتعظيم استخدام الموارد الطبيعية.

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كما يساعد التصوير عالي الدقة بشكل دقيق في معرفة الثروات المعدنية الموجودة فضلا عن دراسة الأجواء المناخية والتي يمكن من خلالها تحديد أفضل المحاصيل ليتم زراعته في الأماكن المناسبة داخل مصر بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتصديره إلى الخارج.و تم إطلاق القمر الصناعي حورس 1 في 24 فبراير 2023، من قاعدة الإطلاق التي تقع في شمال غرب الصين، والذي يوجد على متنه كاميرا عالية الجودة من أجل تحقيق طلبات التنمية المستدامة أيضا.